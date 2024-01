Impartirán justicia: los árbitros designados para la fecha 1 de Liga

La Liga BetPlay comienza este viernes 19 de enero con el compromiso entre Patriotas y Jaguares en el estadio La Independencia, como el puntapié inicial de las 19 jornadas que se vivirán a lo largo del semestre.

Frente a esta situación, la Dimayor anunció las designaciones arbitrales para los 10 partidos que se jugarán en esta primera fecha.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 1



Viernes 19 de enero

Patriotas vs. Jaguares (6:00 p.m.) - ​Árbitro: Jonathan Ortiz - Nariño

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali (8:15 p.m.) - Árbitro: Jorge Duarte - Santander



Sábado 20 de enero

Once Caldas vs. Boyacá Chicó (4:00 p.m.)​ - Árbitro: Wander Mosquera - Antioquia

Deportes Tolima vs. Fortaleza (6:10 p.m.) - Árbitro: Ferney Trujillo - Casanare

América de Cali vs. Águilas Doradas (8:20 p.m.) - Árbitro: Nicolás Gallo - Caldas



Domingo 21 de enero

Millonarios vs. Medellín (4:00 p.m.) - Árbitro: Bismarks Santiago - Atlántico

Junior vs. Atlético Bucaramanga (6:10 p.m.) - Árbitro: Hector Rivera - Nariño

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera (8:20 p.m.) - Árbitro: Luis Matorel - Bolívar

​

Lunes 22 de enero

​Equidad vs. Envigado (6:10 p.m.) - Árbitro: José Ortiz - Norte de Santander

Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe (8:20 p.m.) - Árbitro: Luis Delgado - Valle del Cauca

