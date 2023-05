¿Qué le falta a Santa Fe para clasificar en Liga? Así está panorama

Comenzó lo bueno en Liga BetPlay y todo porque llegaron las fechas decisivas en el fútbol colombiano y muchos equipos se juegan la vida en este último tramo de campeonato, donde hay varios equipos que buscan las finales y uno de ellos en Independiente Santa Fe, quien venció a Deportes Tolima 2-0 en su último juego de torneo para seguir vivo en la temporada.

Con esa importante victoria, Santa Fe quedó ubicado en la octava posición de Liga BetPlay con 23 puntos y aún no está totalmente segura su participación en los cuadrangulares, pues la tabla está apretada y hay varios clubes que pelean con el león uno de los cupos, pues la diferencia con el número 14 que es Deportivo Pereira, es tan solo de cinco unidades.



La Liga ya entró en su recta final y ya quedan nada más que tres fechas por jugar para definir los clasificados, pero Santa Fe tendría una leve ventaja sobre algunos equipos que van detrás, debido a que los de Harold Rivera tienen un aplazado contra Atlético Nacional por la fecha 13 y las semanas que viene se pondrá al día con ese calendario, por lo que será vital lo que viene.



¿Qué le falta a Santa Fe y cuánto puede sumar en Liga?



Santa Fe no tendrá un calendario fácil, pues primero deberá competir en Copa Sudamericana y puede acumular un cansancio de cara a los duelos decisivos, además, tendrá seguramente convocados a la Selección Colombia Sub-20 y sumará bajas obligadas, por lo que sumar contra equipos importantes será la clave para lograr hacerse con un cupo.



A Santa Fe le quedan cuatro partidos de Liga, siendo un total de 12 puntos en disputa, pero el calendario es lo que afectaría al equipo de Harold Rivera.



Después de enfrentar a Universitario y salir de competencias internacionales, Santa Fe tendrá que enfrentar a Millonarios en el clásico capitalino en condición de visitante y ese juego será clave, pues el embajador tiene que ganar para asegurarse en los cuadrangulares, por lo que esa fecha 18 no será fácil para el cardenal.



Igualmente, luego recibirá en El Campín el aplazado contra Atlético Nacional y el verdolaga también es un rival directo, pues también están cerca de quedar por fuera, aunque se espera que la localía pese.



Por último, en la fecha 19 y 20 el calendario podría aliviarse con los enfrentamientos contra Atlético Huila en El Campín y Once Caldas en el Palogrande, dos rivales que ya están eliminados y con los que podría sumar sin problemas, pero con más seguridad, los duelos frente a Millonarios y Nacional, el león debe sumar así sea un punto y ganar en las dos últimas jornadas, para así llegar a 32 puntos y poder aspirar a uno de los lugares.



Estos son los rivales que le faltan a Santa Fe en Liga para clasificar:



Fecha 18, 7 de mayo - Millonarios (V)

Fecha 13, 11 de mayo – Nacional (L)

Fecha 19, 14 de mayo – Huila (L)

Fecha 20, 17 de mayo – Once Caldas (V)

Total puntos posibles: 12 puntos