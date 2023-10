Este viernes inicia la fecha 18 de la Liga Betplay

Este viernes 20 de octubre la Liga Betplay tendrá los primeros tres encuentros de esta fecha 18, que son los enfrentamientos entre Envigado vs Deportivo Cali, Jaguares vs Pasto, La Equidad vs Águilas Doradas.

El partido inicial de la fecha 18 será entre la cantera de héroes y el azucarero, quienes tienen dos panoramas realmente distintos. Envigado se ubica en la última casilla de la liga con tan solo 9 unidades, y viene de igualar 3-3 en condición de visitante ante Atlético Huila. Mientras que el Deportivo Cali se pone en la octava posición con 24 puntos, e igualó 0-0 ante el América de Cali en el clásico vallecaucano. Este encuentro será en el estadio Polideportivo Sur a las 4:00 p.m. y se podrá ver por Win Sports+.

El segundo encuentro de la jornada será entre felinos y pastusos en el estadio Jaraguay. El conjunto local viene de igualar 0-0 en condición de visitante ante Once Caldas, y se ubica en la penúltima casilla con 11 puntos. Mientras que Pasto está con chances de meterse a los ocho, viene de ganar 3-1 a Unión Magdalena y se ubica en la novena posición con 23 puntos. El encuentro será a las 6:10 p.m. y se podrá ver por Win Sports y Win Sports +.

El tercer partido es entre Equidad y Águilas Doradas en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo de Alexis García viene de caer 1-0 en condición de visitante ante el Deportivo Pereira, y está en el puesto 14 con 19 puntos. Mientras que la visita es más líder que nunca con 37 puntos, el equipo de César Farías ya está clasificado a los cuadrangulares finales y viene de vencer 3-0 en condición de local a Alianza Petrolera. El partido es a las 8:20 p.m. y se podrá ver por Win Sports y Win Sports +