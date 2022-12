¿Cómo llegan? Diez datos previos a la final entre Medellín y Pereira

Deportivo Pereira recibe a Independiente Medellín, esta noche, por la vuelta de la final en la Liga BetPlay II-2022, será un partido lleno de emociones. Previo a este duelo, les compartimos 10 datos previos, gracias a Opta.

1. Independiente Medellín está invicto ante Deportivo Pereira en sus últimos cuatro partidos de Primera División. Sin embargo, solo uno de esos cuatro fue victoria para el DIM, mientras que empataron los tres restantes.



2. Deportivo Pereira está invicto frente Independiente Medellín en sus últimos tres partidos como local en Primera División (una victoria, dos empates) y de no caer en este partido llegaría a cuatro consecutivos sin perder en casa ante este rival en la categoría por primera vez desde julio 2007 – agosto 2009 (cuatro victorias).



3. Deportivo Pereira ganó sus últimos tres partidos como local en Primera División y podría llegar a cuatro victorias consecutivas en casa en la categoría por primera vez desde sus últimos dos partidos de 2011 y sus primeros dos de 2020 (cuatro victorias).



4. Independiente Medellín ganó solamente uno de sus últimos cuatro partidos como visitante en Primera División (dos empates, una derrota). Su triunfo llegó en el único de esos cuatro juegos en que pudo anotar goles (2-0 vs América de Cali).



5. Independiente Medellín no ha podido mantener su arco invicto en los últimos 14 partidos en que visitó al Deportivo Pereira en Primera División (tres victorias, cuatro empates, siete derrotas). De hecho, solo pudo mantener su arco sin goles en contra en una de sus 16 visitas a este rival en la categoría desde 2001 (cuatro victorias, cinco empates, siete derrotas).



6. Desde 2002, Independiente Medellín terminó ganando la serie en cuatro de cinco ocasiones en las que no perdió el partido de ida en la final de Primera División. Siendo la más reciente en el Apertura 2016 cuando empató laida 1-1 ante Junior y ganó 2-0 la vuelta.



7. Deportivo Pereira ganó sus tres partidos como local en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II –2022 con un goleo acumulado a su favor de 11-5.



8. Durante los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II –2022, Independiente Medellín fue el equipo que menos remates al arco enfrentó (21).



9. En conjunto, Deportivo Pereira fue el equipo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II –2022que menos pases acertó (1546 en seis partidos jugados).



10. Independiente Medellín fue el equipo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II –2022 que más faltas cometió (77).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8