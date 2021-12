Hernán Torres y Tolima: una combinación que da éxito en el fútbol

Una historia bastante larga nos encontramos cuando hablamos del estratega Hernán Torres y el equipo Deportes Tolima, fue un amor a primera vista, teniendo en cuenta que la primera oportunidad que tuvo el técnico de dirigir fue precisamente al equipo de su tierra, para hablar de ellos, tenemos que devolvernos al año 2007. Cuando el senador Gabriel Camargo da el voto de confianza a ese entonces el asistente técnico de Jaime De La Pava.



Desde entonces, la relación Torres-Tolima, han llevado a ilusionarse cada vez más a la hinchada del equipo pijao. Estos son los números de Hernán al mando del Vinotinto y oro.



2007



La primera etapa de Torres inicio el mes de abril, como técnico interino, luego de los malos resultados del Tolima. Desde entonces duró cuatro años encargado del pijao, llevándolo a una final en el año 2010 en el torneo finalización. Además de la participación en los diferentes torneos internacionales.



PJ: 268

PG: 119

PE: 58

PP: 91



Finales : vs Once Caldas 2010



Luego de tener un reconocimiento a nivel nacional, Torres tomó la decisión de salir del equipo 'pijao' en noviembre del 2011, con rumbo a Águilas Doradas.



2020



Ya para la segunda etapa, Torres tenía un palmares importante en su trayectoria, sumando una liga colombiana (Millonarios) , una liga de la liga de Perú (Club Melgar), además del ascenso de la América de Cali. Es por eso que luego de la salida de Alberto Gamero, el ex-senador Gabriel Camargo le dio de nuevo la confianza. Desde entonces Tolima es sinónimo de éxito. Llegando a la final de la Copa Colombia frente a Medellín y sumando un nuevo título para el equipo de Ibague frente a Millonarios.



PJ: 92

PG: 39

PE: 37

PP: 16



Finales: Copa Colombia 2020 vs Medellín

Título: vs Millonarios 2021 I



En la actualidad Hernan Torres está a puertas de llevar al Deportes Tolima a disputar una nueva final frente al Deportivo Cali y seguir sumando sus buenos números con el equipo pijao.