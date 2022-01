La grama del Pascual, en mantenimiento: será sede de la Copa ESPN

Santiago de Cali mantiene su tradición de Ciudad Deportiva por excelencia y teniendo en cuenta los grandes certámenes que albergará en el presente año, especialmente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, le madrugó al mantenimiento de la gramilla con un personal especializado.



Una tropilla de 12 personas trabaja bajo las instrucciones del secretario del Deporte y la Recreación, Carlos Diago Alzate, y la supervisión del ingeniero Felipe Dulcey, subsecretario de Infraestructura Deportiva, con miras al tener el escenario listo para certámenes de gran envergadura como la Copa América Femenina -en la que la ciudad será la sede de la Selección Colombia y la final-, el Mundial de Atletismo Sub 20 y la Liga y Copa Betplay, además de la Copa ESPN.



El proceso va de la mano con la fecha en que comienza la competencia de fútbol, se adelanta la limpieza del sistema de drenaje. Igualmente, la idea es que para el primer partido la gramilla esté en buenas condiciones, el sistema de riesgo está funcionando sin inconveniente, además de que por estos días la lluvia favorece, ya que ella trae consigo nitrógeno atmosférico y cuando hay precipitaciones la coloración de la gramilla mejora.



El secretario de Deporte y Recreación de Cali, “dentro de lo que siempre tenemos planificado, el mes de enero es para la recuperación de la grama en los 15 primeros días, ya se inició todo el tema de aireación de la cancha, el ‘verticut’ y esperamos tenerla lista entre la segunda y tercera semana de enero para partidos oficiales”.



Diago Alzate añadió que “el Pascual Guerrero es el mejor escenario del país, lo venimos ratificando en infraestructura deportiva tanto en el tema de sus servicios con el clúster del deporte, pero también con la grama y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte, en este caso fútbol”.



Sobre la gran cantidad de certámenes que tendrá Cali ‘Ciudad Deportiva’ señaló que iniciamos este fin de semana con la final del campeonato de fútbol sala en el Coliseo Evangelista Mora, en la segunda semana, con el concurso de un conjunto vallecaucano.



Igualmente, el funcionario anunció que la capital vallecaucana será la sede de la Copa ESPN en la segunda semana de enero (13 y 15), con participación del campeón colombiano, Deportivo Cali, América y dos equipos internacionales: Mérida (Venezuela) y por confirmar Barcelona, de Guayaquil, o en su defecto Independiente del Valle”.



El ingeniero Felipe Dulcey, subsecretario de Infraestructura Deportiva de Cali, afirmó sobre el proceso que se adelanta a la bermuda 419 que “en este momento le estamos haciendo los mantenimientos rutinarios y necesarios para el inicio de año, vamos a tener unas grandes jornadas futbolísticas, como la Liga profesional, Copa América femenina y los partidos de torneo y Copa, así como el Mundial Sub 20 de Atletismo. Estamos aprovechando estos días de descanso de fútbol para poder hacer la nivelación, micronivelación, el ‘verticut’, cortes profundos, aireación, procedimientos que nos fortalecen y nos permiten tener la grama bien durante todo el año”.



Acerca del interés de que el escenario se mantenga como el mejor el país del país, sostuvo que “lo ha expresado nuestro alcalde, Jorge Iván Ospina, y nuestro secretario de Deporte, Carlos Alberto Diago Alzate, es que sigamos teniendo el mejor estadio, y para eso se necesita el tiempo y la dedicación que tienen nuestros equipos de trabajo”.



El profesional “este año logramos traer unas estibas de Bogotá que tienen unas microperforaciones, color blanco, los huecos nos permiten que haya ventilación, aireación dentro de las estibas y la grama, que le caiga agua y le lleguen los rayos del sol. Esos son los tres componentes de la fotosíntesis y evidentemente no tendremos inconveniente. La grama está muy bien, lo que pasa es que estaba alta porque llevaba unos días tapada, ya se ha cortado y estamos en ese proceso de recuperación de la misma”.



De igual forma, se refirió a la posibilidad de implementar un software cerca a la portería de Sur para medir la intensidad de las precipitaciones en época lluviosa: “Estamos haciendo la solicitud de recursos para tener unos nuevos equipos de medición de temperatura, de humedad y todo nos ayuda a tecnificar el mantenimiento de la grama, con el fin de tener una excelente gramilla”.



Por su parte, el ingeniero agrícola Héctor Mario Escudero Triviño es el encargado de las obras en la gramilla, indicó que “son labores con varios parámetros a tener en cuenta para el mantenimiento técnico. Inicialmente le estamos haciendo un mantenimiento al sistema de drenaje, para ello revisamos un plano en el que aparece el diseño de todo el sistema de drenaje, que aquí en el Pascual Guerrero es espina de pescado, va a una tubería central y tenemos diferentes ramales hacia los lados Occidental y Oriental. Es una labor que hay que hacerla con mucho cuidado, por lo que hay tuberías tanto eléctricas como de acueducto a ambos lados. Para poder destapar las cajas de inspección en la zona suroccidental y suroccidental la idea es primero que todo destaparlas para ver qué tan colmatado puede estar el drenaje. Esa labor se viene realizando desde que comenzó el año junto a todos los trabajadores”.



Añadió que harán otros trabajos como “una micronivelación, porque necesitamos con el topógrafo, Héctor Fabio Ortiz, tomar diferentes puntos de la cancha para saber cómo está la pendiente, cómo están los niveles en los diferentes puntos de la cancha. Como tenemos una tubería central, los laterales cuentan con una pendiente del 1% de caída hacia Oriental y Occidental, para que el movimiento del agua sea de una parte alta a una baja, para que por gravedad vaya saliendo. La parte superficial también le tomaremos los diferentes puntos: En las porterías, la bomba central, norte, sur, oriental, para que la cancha esté lo más plana posible y el balón ruede de una manera normal y que en el momento de picar también rebote bien”.



Vale la pena anotar que la gramilla no sufrió por efecto de la ubicación de las estibas de polietileno a raíz de los conciertos, debido a que en esta ocasión se utilizaron unas que no permitían que se acumulara la radiación solar, sino que rebote. Escudero explicó que “el secretario de Deporte, Carlos Diago, ha puesto mucho interés y ha estado muy pendiente de las todas las labores de mantenimiento del escenario, y este año que fue tanta actividad en el estadio, con mínimo dos partidos en la semana, además de Juegos Panamericanos y los conciertos de fin de año, se colocaron estibas de color blanco, algo que fue muy positivo, porque ellas manejan 175 orificios que son relevantes para la parte de la entrada tanto de la radiación solar a la grama como la lluvia en un momento dado y el calor disminuía un poco dentro de la gramilla. Eso fue una sumatoria de factores clave, ya que también se realizó un tratamiento antes de colocar las estibas, con una bomba estacionaria para realizar fertilizaciones con base en fósforo y potasio, que le dan fortaleza al sistema radicular y a los estolones en cuanto al tallo y las hojas. Es importante resaltar que cuando se quitaron las estibas, la grama estaba verde en un 85%, cuando ya se quitan, hay que volver a hacer la descompactación del suelo, con aireadores, pero nos quedó muy bien”.







La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Deporte siguen empeñados en que el escenario quede en excelentes condiciones. “Estamos en la tarea de implementar la mejor tecnología posible, para ello a mediano plazo vamos a instalar un software que nos va a ayudar a que tomemos las mediciones en tiempo real, significa que vamos a colocar unos aparatos para medir la evaporación, la evapotranspiración, la velocidad del viento y las precipitaciones, cuántos milímetros de agua nos están cayendo. Por ejemplo, si nos caen 50 milímetros de agua en un día es como si nos cayeran 50 litros de agua en 1 metro cuadrado. Necesitamos esas medidas en tiempo real, para que esos factores nos sirvan para contar con un mayor criterio en el momento de tomar una decisión rápida, o sea, poder apoyar al árbitro y a los jueces de línea en el momento en que se presenten unas precipitaciones altas, como ocurrió la vez pasada en el partido América vs Tolima, y que pueda decidir si se puede continuar o hay que detener el partido”.



Escudero agregó que “ese día cayeron precipitaciones 53,6 milímetros en 20 horas, que es diferente a que caigan en 5 horas, es bueno mencionar que aquí en el estadio tenemos un tiempo de evacuación del agua aproximadamente de 45 minutos, cuando deja de llover y tenemos 45 minutos quietos, el agua drena. Cuando hemos temido precipitaciones de 20 horas seguidas sin parar es cuando se presenta el problema, es algo atípico”.



Con estos procesos, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero volverá a ser la carta de presentación de Cali ‘Ciudad Deportiva’ en los grandes certámenes deportivos del presente año.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

@marquitosgarces