Santa Fe y Millonarios conocen fecha para recibir El Campín remodelado

Santa Fe y Millonarios están a la expectativa de lo que pase en los próximos años con el estadio El Campín, pues la Alcaldía de Bogotá y el IDRD empezarán con la remodelación por etapas desde el año 2025.

El nuevo megaproyecto buscará que la capital tenga uno de los escenarios más importantes en cuestión de entretenimiento, en el que se espera se amplie la capacidad de hasta 60 mil espectadores.



Pese a conocer las fechas de iniciación de obras que será de manera gradual, comenzando con la tribuna oriental, que no estará disponible por un buen tiempo, pero no afectará que los equipos bogotanos puedan jugar.



En una entrevista con Caracol Radio, el director del IDRD, Daniel García, informó la fecha exacta en la que se deberá entregar el remodelado estadio El Campín, siendo en julio de 2028 cuando eso suceda.



“En julio de 2025, empieza la remodelación por etapas. Hay que aclarar que el estadio no se cerrará. Se empezará por la tribuna oriental, después a las tribunas norte y sur, para finalizar con la occidental. La idea es entregarlo en julio de 2028", mencionó Daniel García.



De igual manera, se dio a conocer que el estadio tendrá una capacidad inicial de 45 mil, pero se tendrá la posibilidad de que quede para 60 mil asistentes.



“Será para 45 mil espectadores. Hoy el estadio tiene capacidad para unas 37 mil porque hay una zona que no se usa nunca, pero no se usa por temas de seguridad. Se va a aumentar la capacidad y entiendo que la proyección es que, si se requiere en algún momento una capacidad estándar FIFA para partidos particulares, el privado tendrá la responsabilidad de habilitar para que el estadio llegue a 60 mil personas”, finalizó Daniel García.