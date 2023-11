Así va la tabla: los goleadores de este semestre de la Liga BetPlay

Prácticamente se observa la tabla de posiciones de los equipos durante cada semestre. Sin embargo, también está una de las listas más importantes de lo que va cada torneo, que es la del goleador.

A pesar que habrá algunos jugadores que ya no competirán más porque su equipo ya quedó eliminado, la carrera por ser el máximo artillero del la Liga BetPlay Dimayor seguirá en pie durante los cuadrangulares semifinales.

Águilas Doradas fue el mejor equipo del Todos contra Todos no solo por el funcionamiento del técnico venezolano César Farías, sino también, por los goles de su máxima figura y capitán del equipo, Marco Pérez, que otra vez está presente en los escalafones más altos de la tabla.

Pero el delantero de 33 años tendrá una ‘ligera’ ventaja para el inicio de los cuadrangulares, ya que el siguiente en la lista es Dayro Moreno, quien está a pocos goles de convertirse en el máximo goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano. Pero en este semestre ya no podrá hacer más goles, porque su equipo, Once Caldas, no clasificó a las semifinales del torneo.

Sin embargo, hay otros jugadores como Carlos Bacca, Edwuin Cetré y Adrián Ramos que si podrán, al menos, continuar con la tarea de ser el máximo artillero de la Liga.

De esta manera, esta es la tabla general de goleadores en este semestre que aún sigue en carrera.



Liga BetPlay Dimayor 2023-II - Máximos artilleros



1. Marco Pérez - Águilas Doradas (13 goles)

2. Dayro Moreno - Once Caldas (11 goles)

3. Carlos Bacca - Junior de Barranquilla (9 goles)

4. Edwuin Cetré - Independiente Medellín (9 goles)

5. Marcus Vinicius - Atlético Huila (8 goles)

6. Jhon Córdoba - Atlético Bucaramanga (7 goles)

7. Adrián Ramos - América de Cali (7 goles)

8. Gustavo Adrián Ramírez - Deportivo Cali (7 goles)

9. Eric Ramírez - Atlético Nacional (7 goles)

​10. Luis Sandoval - Deportivo Cali (7 goles)