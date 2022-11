¿Favoritos? Cuáles podrían pegar primero en inicio de cuadrangulares

La fecha 20 de la Liga BetPlay 2022-2 estuvo apasionante y tras darse a conocer los clasificados a cuadrangulares finales, ahora el próximo reto de los participantes será revalidar su buen momento presentado en las últimas jornadas para empezar a tomar ventaja en el inicio de esta fase definitiva.



Con Independiente Santa Fe y Águilas Doradas cabezas de cada grupo, podrían sobre el papel ser los equipos favoritos en esta primera jornada, pero la realidad es distinta, pues desde cero, el favoritismo podría cambiar por lo menos en estos juegos iniciales.



Los cuadrangulares iniciarán este fin de semana con duelos entre Águilas Doradas - América y Medellín – Deportivo Pasto por el grupo B y para estos duelos, los escarlatas y poderosos podrían pegar primero tras demostrar en las últimas dos jornadas un nivel con más solidez, pues las aves y los nariñenses aprovecharon sus ahorros para clasificar, pero en este nuevo inicio, podría no alcanzarles por la curva de rendimiento descendiente, pues ambos terminaron con muchos empates sobre el final de la fase regular.



Igualmente, el domingo habrá acción para el grupo A, donde Millonarios se enfrentará a Santa Fe en el clásico, en sin duda, uno de los duelos más parejos que tendrá la jornada y aunque los cardenales terminaron líderes y los embajadores entrando con sufrimiento, la verdad es que el cuadro de Gamero podría haber recuperado la memoria por lo que este juego el azul podría empezar con pie derecho ante su hinchada, pero una paridad no sería descartada en el primer round por el alza deportiva que tuvo los de Alfredo Arias en las últimas jornadas.



En cuanto al duelo entre Deportivo Pereira y Junior será clave para ambos, pues ambos esperan revalidar la curva ascendente que tuvieron en las últimas jornadas, aunque los matecañas no han sido buenos locales en esta temporada, donde apenas lograron ganar cuatro juegos, mientras que la jerarquía de los jugadores de Junior podría volver a aparecer para tener sus primeros puntos del cuadrangular, pues tienen la mejor nómina del país y un técnico como Julio Comesaña que ha sabido recomponer el camino del tiburón.



Lo cierto es que los cuadrangulares están a pocas horas de comenzar y en este nuevo comienzo de fase del torneo, el favoritismo podría cambiar o conservarse, pues todos han tenido sus bajones futbolísticos en algún momento del torneo, pero la memoria y jerarquía de algunos podrían aparecer para ganar puntos vitales en el inicio.