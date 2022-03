Patriotas dejó escapar la victoria en Techo por errores y el VAR

La jornada sabatina de la Liga BetPlay 2022-I culminó con la igualdad a uno entre Equidad y Patriotas en el Metropolitano de Techo. El cuadro boyacense pudo ganarlo tranquilamente, pero un grosero error defensivo y el VAR lo arruinaron todo.

El marcador se abrió en el arranque del compromiso. Apenas transcurridos cuatro minutos de juego, la visita hiló una gran jugada colectiva por sector izquierdo, Carlos De Las Salas quiso culminarla con un remate cruzado, pero le salió una asistencia para Edward Bolaños que no perdonó.



Los dirigidos por Arturo Boyacá no sufrían el partido, más allá de la insistencia rival. Ahora bien, al 38' todo se fue por la borda. Tras un centro frontal capitalino, David Camacho le erró a la bola e inexplicablemente De Las Salas abrió su brazo y el balón le golpeó. Mano penalti, pero en principio todo quedó anulado por fuera de lugar asegurador.



Desde el VAR revisaron la posición de Camacho y establecieron que su posición era lícita. Razón por la que el penalti era completamente válido. Pablo Sabbag se hizo cargo y decretó el empate.

​

La segunda parte reservó sus emociones para los últimos instantes. Sobre el minuto 87', el juez central sancionó penalti contra Carlos Mosquera por un ligero agarrón dentro del área. Nuevamente apareció el VAR, le pidió al árbitro revisar la jugada y este retrotajo su decisión. No había sanción, juegue juegue.

​

Y en tiempo añadido, tras el rebote de un tiro de esquina, Pablo Lima sacó un remate mordido dentro del área y milagrosamente el golero Carlos Mosquera se estiró para salvar con las uñas la caída de Patriotas.



Al final fue un empate que le impide a La Equidad meterse dentro del grupo de los ocho, mientras que los boyacenses siguen sumando pensando en salir de posiciones de descenso.