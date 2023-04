La Equidad goleó a Once Caldas y agudizó su crisis en Liga

La Equidad sumó tres puntos importantes para comenzar a salir del fondo de la tabla. Y es que este martes, el equipo de Alexis García goleó por 4-1 a Once Caldas en el estadio de Techo de Bogotá.



Los goles de los aseguradores fueron de Dannovi Quiñonez, en contra, David Camacho, Johan Rojas y Francisco Chaverra. El descuento de la visita fue de Quiñonez.



En el primer tiempo, La Equidad dominó la pelota y las oportunidades y es por ello que tendría su primera aproximación en el minuto 13 con Johan Torres que desde el costado izquierdo sacó un bombazo en el borde del área que pegó en el travesaño del arco custodiado por Gerardo Ortiz.

Doce minutos después, los aseguradores encontraron el gol en un centro de Rojas desde la izquierda que se fue cerrando y que no pudo ser despejado por Quiñonez que al contrario anotó en propia puerta.



Equidad siguió insistiendo y es por ello que en el 34’ por poco pone el segundo con Kevin Salazar que desde fuera del área la quiso poner a un ángulo, pero el balón no bajó lo suficiente y se fue por arriba del arco de los manizaleños.



Un minuto después, Once Caldas tendría su primera chance clara con Quiñonez que sacó un remate desde casi la mitad de la cancha y que no pudo controlar Washington Ortega quien apenas pudo despejarla hacia un costado. Esta sería la última clara de la primera parte.



Para la segunda mitad, La Equidad volvió a dominar el juego mientras que Once Caldas perdía la pelota fácilmente y tuvo varias desconcentraciones durante los 45 minutos.



De hecho, el cuadro de Alexis García aumentó la ventaja en el 58’ con Camacho que aprovechó un rebote dejado por el arquero Ortiz tras un remate previo de Rojas para poner a celebrar a la hinchada aseguradora.



En el 62’, Once Caldas se perdió una chance clara para descontar con Dayro Moreno que recibió dentro del área y de primera intentó rematar hacia el arco, pero su disparo saldría mordido y se fue por un costado.



Sobre el 67’ Rojas comenzó a sentenciar el juego en una gran jugada colectiva de Equidad y a su vez en un descuido de la defensa de la visita que terminó con el extremo venciendo a Ortiz.



Para el 72’ Equidad casi pone el cuarto con José Hernández que recibió un pase al espacio, pero el atacante no pudo definir de la mejor manera y mandó el balón hacia el palo izquierdo del arquero Ortiz.



Sin embargo, en el 76, Chaverra definió el partido desde un penalti tras una falta previa al propio Chaverra dentro del área.



En los últimos minutos, Once Caldas encontró el descuento con Quiñonez que tras un centro de Dayro remató de cabeza y venció al arquero Ortega.



Con el triunfo, La Equidad subió al 12° puesto de la tabla de posiciones con 13 puntos mientras que el Caldas es penúltimo con 11 unidades. En la próxima fecha los aseguradores jugarán contra Jaguares mientras que Once se medirá a Alianza Petrolera.