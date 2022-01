Equidad ganaba sin problemas y en cuatro minutos remontó el Once

La jornada del miércoles en Liga BetPlay 2022-I inició con la agónica remontada del Once Caldas en casa de La Equidad. Duelo que contó con varias participaciones del VAR y groseros errores defensivos en el equipo asegurador.

En la primera se vio a un conjunto asegurardor volcado completamente al ataque. Dos oportunidades claras fueron detenidas oportunamente por el golero Eder Chaux, quien llegó al Blanco Blanco tras un breve paso por Junior.



Las emociones llegaron sobre el cierre de la primera parte parte y fueron para cada bando. Al 45', Malon Piedrahita levantó un centro desde costado derecho y Diego Valdés, exasegurador, de palomita marcó. El juez de línea invalidó todo por fuera de lugar y desde el VAR reafirmaron su decisión.



Y un minuto después, Chaux sacó brillantemente un cabezazo de Pablo Sabbag, pero el delantero de inmediato capturó el rebote, eludió a un rival y definió en segunda instancia. Aunque nuevamente apareció el línea para arruinar la fiesta por un supuesto fuera de lugar, desde el VAR convalidaron el gol.



Los segundos 45 minutos mantuvieron la misma dinámica: pocas opciones empezando e intensidad pura sobre el final.



Cuando no se veía por dónde podía entrar el Once Caldas a terreno rival, un error entre Nicolás Palacios y Washington Ortega arruinó el plan capitalino (78'). Tras un cabezazo hacia atrás, Palacios fue a cerrar a Mender García y Ortega quiso achicar. Ninguno tomó la determinación de ir y el balón terminó pasando entre las piernas del arquero uruguayo. Con puerta vacía, Ménder anotó el empate.​



Y por si lo anterior no fuese suficiente, cuatro minutos después el cuadro visitante remontó. Tras un centro desde la izquierda, Palacios otra vez protagonista, levantó su mano y el balón le impactó. Penalti clarísimo. Valdés se hizo cargo del cobro, pateó al centro, Ortega atajó, pero en el rebote el ex-Santa Fe no perdonó.