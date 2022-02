La Equidad venció al DIM y conquistó sus primeros puntos en Techo

La Equidad venció 2-0 a Independiente Medellín, por la sexta fecha en la Liga I-2022, los ‘aseguradores’ festejaron su primer triunfo como locales, gracias a los goles de Ederson Moreno y Pablo Lima. El poderoso sigue sin ganar como visitante en el presente campeonato y los números no le cuadran al técnico Julio Comesaña.

Desde el primer minuto, La Equidad salió a buscar el triunfo. A los 5 segundos y tras el saque inicial, Pablo Sabbag de larga distancia con pierna izquierda, exigió al arquero Andrés Mosquera Marmolejo.



Los aseguradores seguían atacando y a los 45 segundos, un desborde de David Camacho por el sector derecho, le dejó la pelota a Ederson Moreno, quien con pierna izquierda definió al rincón derecho del arco poderoso.



Tras el gol, Medellín salió a buscar el empate, aunque recuperaba rápidamente la pelota, se siente incómodo y ha tenido dificultades para llegar al arco del local. El equipo ‘asegurador’ aguantaba en su campo. Al minuto 15 y luego de un tiro libre, Andrés Cadavid exigió a Sergio Román con un potente disparo de pierna izquierda.



Promediando la media hora de juego, Medellín generó cuatro aproximaciones, por medio de Jean Pineda, Germán Gutiérrez y Andrés Cadavid, pero el arquero Román estuvo atento, combinado con la mala puntería, no acompañaban al visitante que manejaba la pelota, pero no logra concretar. La más clara fue de Adrián Arregui, al 25 de media volea, pero Román atajó la pelota de gran manera. Sobre el 43, el argentino Luciano Pons tuvo el empate, pero nuevamente Román logró despejar la pelota.



En la etapa complementaria, en Independiente Medellín, ingresó Felipe Pardo en lugar de Éver Valencia. Medellín seguía en búsqueda del empate, mientras que La Equidad intentaba atacar por las bandas, buscando a Pablo Sabbag en el centro del área.



Hasta el minuto 14, Medellín logró aproximarse al arco rival, gracias a un remate de media distancia de Felipe Pardo, rebotando en la defensa local y controlando la pelota sin problemas el arquero Sergio Román. Lo mismo intentó Jean Pineda y otra vez el ex arquero de Once Caldas capturó la pelota sin problemas.



Sobre el minuto 16, Pablo Sabbag había anotado el segundo gol para equidad tras recibir la pelota desde el sector izquierdo y con un potente remate dejó sin opción al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Sin embargo, el árbitro asistente Cristian De La Cruz anuló la jugada por fuera de lugar y confirmó la decisión el VAR a través del árbitro central Mario Herrera.



El DIM volvió a la carga sobre el arco contrario, con una jugada colectiva ideada por Vladimir Hernández por derecha, sirviéndole la pelota a Juan David Mosquera, quien no logró rematar con comodidad sobre el arco de Román.



Al minuto 24, ingresó en el Medellín Diber Cambindo en lugar de Jean Pineda. Buscando más poder ofensivo. La Equidad se defendía y salía en contraataque. Al minuto 32, Víctor Moreno fue expulsado por una falta violenta sobre Pablo Lima, el zaguero poderoso había sido amonestado, pero el VAR corrige al árbitro Herrera y el juez cambió la amarilla por roja.



Sobre el final, Medellín seguía atacando, mientras que La Equidad se defendía y cortaba el juego del rival. Los locales emplearon tres variantes en dos momentos: ingresaron Faber Gil y Carlos



Rivas, en lugar de Amaury Torralvo y David Camacho, mientras que el tercer cambio fue el de Francisco Chaverra, en lugar de Juan Mahecha.



Al minuto 41, Faber Gil tuvo el segundo gol de su equipo, luego de una jugada colectiva con Sabbag, pero el jugador de La Equidad remató desviada la pelota, mandándola al costado izquierdo del rojo. Un minuto más tarde, en un mano a mano, Sabbag se perdió el gol con un remate de pierna izquierda que pasó desviado por centímetros del arco de Marmolejo. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro Mario Herrera, quien determinó sancionar el penal y amonestó a Germán Gutiérrez. Dos minutos después, Pablo Lima cambió la falta por el segundo y definitivo gol para la primera victoria de La Equidad como local en la Liga I-2022.



En la próxima fecha, La Equidad visita al América de Cali, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio, este miércoles al Junior de Barranquilla.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8