Alberto Suárez: ‘pusimos la cara al partido con las dificultades’

Con varias dificultades entre jugadores lesionados y suspendidos, Envigado Fútbol Club fue a Bogotá en la búsqueda de puntos contra La Equidad, pero el resultado fue un nuevo revés, esta vez por 2-0. Al final del partido, el técnico Alberto Suárez valoró el empeño del equipo para ir a buscar el resultado y no se resigna para seguir peleando por un lugar en la gran final.

“Más que el dominio de La Equidad, ellos hicieron juego directo, atacaron la espalda de los defensores y ahí marcaron la diferencia en el primer gol, donde nos equivocamos en una acción ofensiva. Más que analizar en qué nos equivocamos, nosotros teníamos muchos problemas. No teníamos laterales, tuvimos que improvisar jugadores y desde el intento, fueron solidarios con el equipo”, comentó el vallecaucano.



En cuanto a algunas ausencias y lo que fue el trámite del partido, el estratega detalló que “Francisco Báez estuvo toda la noche anterior en la clínica, al final perdemos en errores tácticos y con lo que pudimos armar, hicimos un buen partido en el segundo tiempo y merecíamos un gol. Pero el fútbol es de realidades y La Equidad ganó bien, con su estilo. Nos queda ir a solucionar el problema nominal, enfrentar al Medellín y seguirle dando la cara al torneo”.



Además, “nosotros hemos tenido muchas dificultades en la nómina, trabajamos con 30 jugadores, en su mayoría juveniles en proceso de maduración y afrontar unas finales con nómina corta y con falta de experiencia. Vamos a luchar hasta el final, queremos competir bien, recuperar los jugadores. Los puntos con Envigado no están fijos, estamos lejos de ir a una final y clasificar a una copa internacional, de lo segundo no estamos tan lejos y los objetivos están para cumplirse”.



Sobre lo que han vivido en esta fase final, donde Envigado avanzó tras siete años, el técnico dijo que “todos son experiencias que van a enriquecer el equipo. Hay que ser justos con el fútbol, con los otros siete equipos que están compitiendo y con Envigado. Acá no hay motivaciones o desmotivaciones, muchos están jugando su primera fase final y si no se motivan es muy complicado. Sabemos quiénes somos y desde lo que somos intentamos conseguir cosas. Nosotros somos el 7% de lo que es Junior económicamente. La Equidad tiene un gran equipo, así hayan entrado sobre el final, nuestras herramientas son limitadas en la cantidad. Pusimos la cara al partido en medio de las dificultades, los hicimos esconder los balones, tirarse al piso. Hay que seguir construyendo el futuro que sea positivo para ellos, para Envigado y el fútbol colombiano”.



Finalmente, Suárez habló sobre su realidad en el equipo y le lanzó un ‘dardo’ al mal momento del Junior, equipo colero en el grupo B. “En situaciones como esta, no nos pudimos equivocar. La nómina que traíamos no podía caer en el error, los cometimos y nos cobraron. Hay que seguir trabajando, buscando para hacer la diferencia. No estamos preocupados, preocupados debe estar el Junior que tiene tres nóminas y está pasando trabajos, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y somos conscientes de lo que debemos hacer”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8