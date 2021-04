La Equidad frenó en seco a Nacional: 1-0 para los de Alexis García

Atlético Nacional cayó 1-0 con La Equidad en juego de ida de los cuartos de final en la Liga I-2021. Los verdolagas tuvieron la iniciativa en el juego, pero poco a poco perdió el norte en su juego y el conjunto asegurador aprovechó un saque de banda para conseguir el gol del triunfo a través de Hansel Zapata. El juego de vuelta será en el estadio Atanasio Girardot, el próximo domingo 2 de mayo.



A los dos minutos, tras un saque de banda, Jarlan Barrera desde el sector derecho y con pierna izquierda realizó la primera aproximación para el conjunto verdolaga. La Equidad respondió con un remate desde el sector derecho, pero la pelota se fue por encima del arco de Aldair Quintana.



La visita seguía insistiendo con juego por bandas y al minuto 6 tuvo otra jugada clara de gol, con un desborde de Jonathan Marulanda por el sector derecho para Vladimir Hernández, quien no logró conectar en el corazón del área, gracias a un despeje oportuno del arquero Cristian Bonilla.



Al minuto 11 respondió nuevamente el local con un remate de cabeza de Hansel Zapata en el centro del área que se fue demasiado alto, el ex Millonarios recibió un centro de Amaury Torralvo, pese al descuido de Geisson Perea y Danovis Banguero. Sobre el minuto 17, Zapata envió un centro al área que Emmanuel Olivera tuvo que rechazar con apuro.



Sobre el minuto 25, Larry Angulo efectuó un remate de media distancia con pierna derecha que pasó cerca del palo derecho del arquero Quintana. El ex DIM recibió la pelota tras un pase de Daniel Mantilla.



Los minutos finales fueron para La Equidad, quien al minuto 42, en una llegada por izquierda, Hansel Zapata, Larry Angulo y Juan Carlos Colina exigieron al golero tolimense. En tres remates, el conjunto asegurador tuvo la ocasión más clara en el primer tiempo, pero no logró batir el arco antioqueño. Sin embargo, en tiempo de descuento, Bryan Rovira tuvo una oportunidad de tiro libre para Nacional, pero la pelota no tuvo destino de arco.



En la etapa complementaria, el local salió con ímpetu para irse por delante en el marcador, al minuto de juego, un desborde de Colina por poco terminaba en autogol de Olivera, pero Quintana logró contener el desvío del zaguero argentino. Al minuto 19, Nacional realizó tres variantes; salieron Jonatan Álvez, Jarlan Barrera y Vladimir Hernández, e ingresaron Jefferson Duque, Andrés Andrade y Déinner Quiñones.



Sobre el minuto 20, La Equidad se fue al frente del marcador por intermedio de Hansel Zapata, quien aprovechó una incursión de Daniel Mantilla por el sector izquierdo tras un saque de banda, el ex Patriotas desbordó y tiró un centro al corazón del área, para que el ex Millonarios definiera para los aseguradores.



Tras el gol, Nacional salió en busca del empate y al minuto 23 por poco lo consigue, luego de una jugada colectiva en donde Alex Castro desbordó desde el sector derecho, pero Pablo Lima estuvo atento para rechazar la pelota en el corazón del área local. Dos cambios más se efectuaron en el conjunto verdolaga promediando la media hora de juego; ingresaron Sebastián Gómez y Brayan Córdoba en lugar Michael Chacón y Jonathan Marulanda.



Por su parte, La Equidad al minuto 35 realizó dos variantes; ingresando Juan Mahecha y Carlos Rodríguez en lugar de Juan Colina y Diego Herazo. A medida que avanzaba el tiempo de juego, Nacional no lograba encontrar su juego ofensivo y pese al control de la pelota, le faltaba precisión. Mientras que el cuadro asegurador administraba la ventaja en el marcador y poco a poco, incomodaba al rival.



Los locales intentaban estirar la ventaja con juego elaborado y ataque por bandas. Nacional no lograba profundizar y los cambios no habían surtido efecto. En tiempo de descuento, los verdes tenían un tiro libre cerca del área desde el sector izquierdo, pero la pelota rebotó en la barrera. Aprovechando el tiempo, Alexis García empleó dos variantes más; sacó a Larry Angulo y Daniel Mantilla, en lugar de Andrés Correa y Omar Duarte.



Al final, el equipo capitalino hizo respetar su casa y marcó ventaja en la serie de ida para ir a Medellín con tranquilidad, teniendo en cuenta el juego que deberá afrontar a mitad de semana en la Copa Suramericana. Nacional no se encontró tras el gol y con un viaje en el medio a Montevideo, deberá remontar un gol si quiere forzar los penales, o marcar dos para avanzar a las semifinales.



El partido de vuelta será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo domingo 2 de mayo, desde las 3:30 de la tarde.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

