Equidad sigue fuerte en casa: 2-0 a Once Caldas, que sigue en blanco

Equidad sigue demostrando que, tras la pausa por la pandemia, el estadio de Techo se convirtió en una fortaleza desde que se reactivó la Liga colombiana 2020. Este sábado, el equipo bogotano superó 2-0 a Once Caldas, que tras el buen arranque post pandemia se está quedando en blanco.



Si bien el Once no fue un equipo que fuera a la capital a especular, sí se le notó enredado, apurado para tomar decisiones en el último cuarto de cancha y sin la puntería de sus hombres de ataque. Roberto Ovelar tuvo movilidad en los primeros instantes, y Dayro Moreno erró un par de posibilidades, una de ellas que supo contrarrestar el portero Diego Novoa en el arco local.



Equidad, de a poco fue metiendo a su rival en campo propio y abrió las bandas para inquietar el área blanca. A los 17 minutos, Hansel Zapata llegó por derecha y metió un centro complicado, que encontró a John García para que anotara el 1-0 para el asegurador; linda dedicación del defensor a Carlos Peralta, atacante de La Equidad que sufrió una grave lesión.



Once Caldas se complicó, se veía tenso en el campo, sin una idea clara de juego y Equidad se montó en el partido. El primer tiempo fue de empuje blanco y de tranquilidad verde.



Ya en la segunda parte, hubo más desespero y enredo del Once; Equidad liquidó a los 79 con gol de cabeza de Joan Castro, luego del centro de Néider Barona. 2-0 y tres puntos asegurados.



Equidad ganó los tres partidos que jugó en Techo desde que regresó la competencia. Once Caldas, por su parte, después de ganarle a Millonarios y Nacional solo sumó 2 de los últimos 9 puntos.