Se acabó el invicto de Junior: Equidad le ganó 1-0 en la Liga BetPlay

Equidad le quitó el invicto al Junior de Barranquilla al ganarle 1-0 este miércoles, en partido de la 4ª fecha de la Liga BetPlay, en partido disputado en Zipaquirá. El solitario y tempranero gol de Pablo Sabbag, de penalti a los 3 minutos de juego, fue suficiente para el triunfo asegurador.



No se demoró mucho el juego para tener emociones, y para verse el primer y definitivo error arbitral. Diego Escalante pitó penal para Equidad sin ser así, pero no había VAR y la decisión fue aprovechada por Sabbag, quien remató fuerte y al medio para engañar a Sebastián Viera y poner el 1-0.



El equipo de curramba no fue el mismo de partidos anteriores. Le costó y mucho jugar y tratar de igualar. En cambio, los dirigidos por Alexis García hicieron un juego correcto, con mucha dinámica y juego explosivo, e hicieron figura a Viera, que salvó el arco juniorista en un par de ocasiones.



Junior sufrió al minuto 11 por la lesión de Gabriel Fuentes; el lateral izquierdo tuvo una molestia muscular que lo sacó del juego y que hace peligrar su presencia en el microciclo de la Selección Colombia, bajo la dirección de Reinaldo Rueda.



Pero más allá de la lesión de Fuentes, o del penal que no fue, o del estado del campo, a Junior le faltaron ideas, no tuvo peso en ataque y no desequilibraron los jugadores que pueden marcar diferencia.



Sobre el final, Luis Sandoval contó con la posibilidad del empate, pero su remate fue al cuerpo de Cristian Bonilla. Derrota y mucho que corregir para el tiburón.