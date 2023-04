Once Caldas y Envigado no se sacaron ventaja en el Polideportivo Sur

Envigado y Once Caldas no pudieron romper el cero en el estadio Polideportivo Sur y se repartieron los puntos, en un resultado que no favorece a ninguna de las dos instituciones en la tabla de la Liga Betplay I-2023.



En el primer tiempo, Once Caldas rápidamente se quedó con diez luego de una dura falta de Fainer Torijano hacia Jesús Vargas que provocó que la visita jugara sin un jugador desde el minuto 9 del juego.



Un minuto después de la expulsión, Envigado tendría la primera opción con Carlos Ordóñez que sacó un derechazo desde fuera del área que apenas rozó el larguero del arco de Gerardo Ortiz.

Caldas tendría su primera aproximación en el 18’ con Andrés Correa que remató de zurda, pero su disparo se fue demasiado alto.



El local reaccionó de inmediato y por poco anota con Diego Betancourth que sacó un remate de cabeza tras un centro de Geindry Cuervo, pero el arquero Ortiz estuvo atento para quedarse con la pelota.



Unos minutos después, Betancourth y Yilmar Celedón tendrían otras chances para anotar, pero ambas ocasiones pasaron muy lejos del arco manizaleño.



Tras un pasaje del partido en donde Envigado controló el balón, Once Caldas volvió a tener otra oportunidad esta vez con Jorge Cardona que recibió de Sherman Cárdenas y sacó un derechazo que fue atajado por Joan Parra.



Antes del final de la primera mitad, Envigado tendría otra ocasión de gol con Juan Zapata que remató muy cerca del área rival, pero su disparo pasó muy cerca del palo izquierdo del arco del ‘Blanco Blanco’.



Para la segunda parte, Once Caldas salió otra actitud y pese a que jugó con diez se fue contra el arco de Parra quien sería figura sacando los remates de Andrés Correa, Luis Pérez y Sherman Cárdenas entre los minutos 50 y 60, parte del partido en donde el Once dominó el juego.



La visita siguió insistiendo para poder lograr el triunfo, pero la imprecisión y las malas decisiones pasaron factura a la hora de los ataques del cuadro de Pedro Sarmiento.



Con este resultado, Once Caldas es 14° con 10 puntos y en la próxima fecha se medirá a Unión Magdalena mientras que Envigado es décimo con 14 puntos y jugará contra Jaguares.