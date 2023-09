Reto ante Envigado: Millonarios, a eliminar perseguidores en la tabla

Ya estuvo bien de hacer cuentas y ganar presión y mirar hacia arriba en la tabla de posiciones. Ese no puede ser Millonarios, el campeón de Colombia.

Empezó a entenderse en el triunfo, agónico o como haya sido, contra Atlético Huila por 2-1. Pero será un síntoma y no una recuperación total si no se impone de nuevo este domingo (4:00 p.m.) en casa de Envigado, por la fecha 14 de la Liga Betplay II 2023.



La ventaja, en términos estadísticos, es el visitante: En 23 partidos salió victorioso en 17, mientras que el equipo naranja logró el triunfo en cinco ocasiones.



No viajaron los lesionados Fernando Uribe y Jader Valencia, pero el grupo de convocados tiene manera de reemplazarlos incluso con la tradicional apuesta por jugadores jóvenes.



Vale decir también que Daniel Cataño y Daniel Ruiz son los jugadores del azul con más intervenciones de gol directas en lo que va del semestre con tres cada uno. Cataño ha conseguido dos goles y una asistencia, mientras que Ruiz un tanto y dos pases para gol.



Una victoria no solo servirá para consolidase en la punta de la tabla sino que eliminará contendores que están peligrosamente cerca y pueden aprovechar cualquier resbalón: entre el quinto puesto de Millonarios, con 19 puntos, y la casilla 14, del Bucaramanga, hay solo tres unidades.





Envigado, entre tanto, solo ha ganado una vez en esta Liga Betplay II 2023 (contra Jaguares) y necesita con urgencia puntos que lo saquen del sótano de la tabla.



La nómina ha cambiado mucho para encontrar soluciones que no llegan y de hecho Geindry Cuervo es el jugador de campo de Envigado que ha tenido más minutos disputados en Primera División en lo que va de 2023, con 2.713 minutos desde enero, incluyendo tiempo agregado.



Vale recordar, en todo caso, que en el último enfrentamiento en el Parque Estadio Sur no se sacaron ventaja: terminó 0-0, en febrero de 2022​.



En el camino está el campeón, inspirado además por sus últimos buenos resultados. El partido no es sencillo pero el favoritismo y casi que la gran obligación es del azul.



Alineaciones probables:



Envigado: J. Parra; H. Palacios, Y. Mosquera, A. Cadavid, Y. Rodallega; E. Meza, W. Parra, Y. Celedón; L. Díaz, D. Arcila; R. España.

​

Millonarios: A. Montero; R. Rosales, A. Llinás, J. Vargas, O. Bertel; J. Pereira, D. Giraldo; E. Guerra, D. Silva, D. Ruiz; L. Castro.