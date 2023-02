Envigado agudizó preocupación del DIM: primera victoria en la liga

Vibrante encuentro en el Estadio Metropolitano de Itagüí en un duelo entre antioqueños que llegaban a la cuarta fecha sin ganar todavía. Medellín con esquemas dubitativos de David González, pero el estratega decidió en este caso salir con solo un hombre adelante decantándose por Luciano Pons que viene de anotar contra Independiente Santa Fe. Envigado por su parte, necesitaba también los tres puntos buscando sumar por primera vez en el torneo una victoria. Con su equipo joven, superó a su rival con un marcador de 2-1 viniendo de atrás.



Apenas inició el compromiso, Envigado salió con las ganas de marcar gol rápidamente con buenas asociaciones y con la pegada en la zona ofensiva con el argentino Ivo Kestler que remató sobre los seis minutos y atajó Andrés Mosquera Marmolejo con facilidad. No obstante, no hubo respuesta en el terreno de juego por parte del Deportivo Independiente Medellín y los envigadeños seguían haciendo figura a Mosquera Marmolejo con un disparo de Jesús Vargas que de gran factura envió al córner el arquero del DIM.



Las acciones mermaron un poco y todavía no había una clara respuesta del Medellín. Tuvo uno que otro disparo que pegó por encima del palo con Andrés Ricaurte. Envigado anotó el primer tanto del encuentro con un remate de Edison López, pero el VAR anuló la acción por una infracción previa al mismo Ricaurte. La primera incursión del equipo visitante fue con Felipe Pardo que salvó Joan Parra y en una mano de López sobre el final del primer tiempo en un centro de Jonathan Marulanda, Edwuin Cetré ejecutó con un riflazo al fondo.



En el segundo tiempo, Medellín salió con la iniciativa con el marcador a su favor y estuvo muy cerca de aumentar la ventaja con un remate de Felipe Pardo que rozó en Luciano Pons y Daniel Torres desvió contra el vertical el destino de la pelota. Envigado buscó igualar sobre los 59 minutos con un centro de Jesús Vargas y un cabezazo que Andrés Mosquera Marmolejo tuvo que atajar. La jugada fue invalidada por una supuesta falta en la lucha por el balón.



En un abrir y cerrar de ojos, Envigado pasó de largo en el encuentro. Primero, con un Henry Mosquera que elevó la pelota en la banda saliendo de dos contrarios y rematando fuerte al palo más lejano arriba. Y a los 69 minutos, William Hurtado envió un centro medido a la cabeza de Luis Ángel Díaz que cabeceó para poner el segundo tanto naranja en el encuentro.



Tras el gol de Envigado, las revoluciones bajaron bastante, el partido se volvió más friccionado con muchas faltas y con tarjetas amarillas que complicaron a varios futbolistas condicionados. Envigado recibirá a Alianza Petrolera mientras que Medellín al América de Cali en la quinta fecha de la Liga BetPlay 2023-I.