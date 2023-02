DIM quiere hacerse 'Poderoso' contra Envigado: por la primera victoria

Medellín no pasa de los empates en este arranque de la Liga BetPlay después de aplazar su partido contra La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo por la primera jornada esperando el Hexagonal Final que se desarrolla en la ciudad de Bogotá. Los antioqueños sumaron sus primeros dos puntos tras igualar contra el Junior de Barranquilla en el debut de Juan Fernando Quintero, y luego, recibiendo a Independiente Santa Fe, no pudieron contra un rival que jugó con uno menos desde los cuatro minutos.



El semblante del Deportivo Independiente Medellín en ese partido fue que realmente crea muchas jugadas y ante un rival con inferioridad numérica se adueñaron de la posesión en el juego pero no pudieron traducir el dominio en goles anotando tan solo un tanto que llegó de otro partido.

Si bien Medellín estaba buscando como fuera la apertura en el marcador, una pena máxima le permitió a Santa Fe romper los ceros. Posteriormente, los dirigidos por David González dominaron completamente, pero no lograron igualar el partido ni en el primer tiempo, y fue sino hasta el final del encuentro cuando logró Luciano Pons vulnerar el arco de José Silva tras un remate lejano. Un gol de otro partido, puesto que, aunque los paisas crearon chances, fue un mar de desaprovechamiento completo. Los extremos no pesaron con un Edwuin Cetré que lució apresurado en las decisiones y con una ofensiva bastante floja.



Tras el regreso de Diber Cambindo de la Selección Colombia de Mayores que disputó el amistoso contra Estados Unidos, David González alineó un equipo con dos nueves bien marcados como Cambindo y Luciano Pons, pero la realidad es que nunca pesó el doble nueve y el gol llegó cuando Diber había dejado el terreno de juego. La lección le quedó a González que deberá decidir si volver a salir con un delantero o con más de uno.

Durante la semana, el Deportivo Independiente Medellín confirmó la no llegada de Jackson Martínez para la presente temporada. Alistando el partido contra el Envigado en condición de visitante tras esa noticia, tendrá que jugársela con sus cartas ofensivas con Diber Camindo, Luciano Pons, abiertos podrán estar Andrés Ibargüen y Émerson Batalla que entró en sintonía cuando ingresó al terreno de juego contra Santa Fe creando una que otra acción en velocidad por la banda derecha. Pesó más que Edwuin Cetré y para este compromiso, David González recuperó a una carta importante que volvió al club y espera debutar dulce con gol y aportando al equipo para conseguir la primera victoria del año.



David González tendrá en sus manos la posibilidad de probar un esquema diferente con un solo nueve, pues contra Independiente Santa Fe dispuso de dos delanteros, pero no fue sino hasta que uno de ellos abandonó la cancha para que fluyera el juego ofensivo con Luciano Pons, autor del gol del empate. Así las cosas, el entrenador convocó a los siguientes 18 jugadores:



Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Luis Erney Vásquez.



Defensores: Jhonatan Marulanda, Andrés Cadavid, Jordy Monroy, Yulián Gómez, Guillermo Tegüé y Jhon Alexander Palacios.



Mediocampistas: David Loaiza, Déinner Quiñones, Andrés Ricaurte, Andrés Ibargüen, Daniel Torres, Edwuin Cetré y Émerson Batalla.



Delanteros: Luciano Pons, Felipe Pardo y Díber Cambindo.



Así las cosas, esta podría ser la probable alineación, con dudas para el entrenador que deberá elegir a sus piezas de la mejor manera. Además de los dos delanteros que no pesaron juntos, los extremos como Edwuin Cetré y Andrés Ibargüen tampoco entonaron mucho y en el mediocampo, Daniel Torres se vio supremamente desintonizado con infracciones y algunas decisiones en la mitad sin mucho éxito:



Alineación probable:



Andrés Mosquera; Jonathan Marulanda, Jhon Palacios, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; Edwuin Cetré, David Loaiza, Andrés Ricaurte, Andrés Ibargüen; Diber Cambindo, Luciano Pons.



Fecha: sábado 11 de febrero.

Hora: 2:00 P.M.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

Árbitro: Jorge Duarte (Santander)

​TV: Win Sports +​