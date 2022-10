Junior no quiere complicar más su clasificación: visita al Envigado

Impensado que Junior de Barranquilla se queda afuera de los ocho con tremenda nómina que tienen. La misión de Julio Avelino Comesaña después de la salida de Juan Cruz Real es únicamente, clasificar con el conjunto barranquillero a la fiesta grande de los cuadrangulares finales.

Con 25 puntos, Junior solo piensa en sumar de a tres para meterse en el selecto grupo de los equipos con 28 unidades en ese trancón con ese mismo puntaje. Deben pasar la página del clásico que empataron contra Unión Magdalena luego de un error enorme de Mario Sebastián Viera. Una posición traicionera como la del arquero que en unas las salva, y en otras no puede atajar las más fáciles. Es lo que sucedió con el uruguayo de mil batallas, pero un tropiezo los condicionó.



Walmer Pacheco fue el héroe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el clásico con un gol de gran factura para igualar el juego. Contra Envigado, que Alberto Suárez viene poniendo un club muy joven, de hecho, en el anterior partido jugaron nueve canteranos, la experiencia del Junior debe primar contra la juventud envigadeña, pero no será fácil por las armas que tiene el cuadro naranja, en especial en su ataque con el inspirado delantero venezolano, Jesús Hernández.



En la fecha 18 no puede haber tropiezos en busca de la clasificación, Junior tiene eso claro y sabe que no puede ceder más unidades y Envigado es un rival directo por la cercanía entre ambas escuadras. Por fortuna para los barranquilleros el jugar de visitante se ha convertido en provechoso últimamente con dos triunfos ante Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga de manera consecutiva, cuando anteriormente no les hacía fácil sumar por fuera del Metropolitano Roberto Meléndez.



Julio Avelino Comesaña podría no cambiar la nómina que ha utilizado últimamente en busca de encaminar la clasificación. Esperando a Fredy Hinestroza se ha quedado el Junior, que se empecinan a tenerlo pronto. Tal vez la única duda sería en la delantera, si Carlos Bacca arrancará de titular o se decantaría por Carmelo Valencia como en las anteriores ocasiones.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Dany Rosero, José Ortiz, Edwin Velasco; Didier Moreno, Yeison Gordillo, Fabián Sambueza, Luis González, Edwuin Cetré y Carmelo Valencia. DT: Julio Avelino Comesaña.

Fecha: lunes 17 de octubre

Hora: 3:30 P.M.

Estadio: Polideportivo Sur

Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

TV: Win Sports +