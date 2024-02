América quiere reconducir el camino en Liga: visita a Envigado

América de Cali no ha podido alzar vuelo en la Liga Betplay 2024-I luego de seis fechas jugadas por parte de los Escarlatas. El equipo de César Farías no ha encontrado regularidad y por ello quiere reconducir el camino en su visita a Envigado este domingo.



El conjunto vallecaucano viene dos resultados complicados. En la fecha 5 cayó con Millonarios en el clásico jugado en Bogotá y luego ante Bucaramanga, en plena celebración de los 97 años del club, no pudieron romper el cero y decepcionaron a la hinchada que asistió al Pascual Guerrero.



Pues bien, ahora los Diablos Rojos buscarán el triunfo ante los naranjas y por ello llevarán lo mejor de su plantel a disposición para afrontar este duelo por la fecha 7 de Liga.

Por su parte, Envigado llega a este encuentro en una posición similar que la de los Escarlatas. Los antioqueños apenas suman un punto más que América y tienen los mismos triunfos.



El equipo dirigido por Dayron Pérez viene de una victoria importantísima ante Deportivo Pasto en condición de visitante que les hizo escalar posiciones.



Recordemos que la última vez que América y Envigado chocaron fue el pasado 6 de septiembre de 2023 en un duelo que terminó en un empate sin goles.





Envigado vs. América de Cali

Estadio: Polideportivo Sur

Hora: 4:00 p.m.

TV: Win Sports +