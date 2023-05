Águilas Doradas volvió a la victoria y se aferra a primeros lugares

Envigado recibió en el estadio Polideportivo Sur al ya clasificado Águilas Doradas, que solo llegaba a esta fecha 19 a seguir sumando para terminar en los primeros lugares que dan punto invisible. Al final, los de Rionegro ganaron 1-2 y recuperaron memoria victoriosa con doblete de Marco Pérez.

El partido comenzó bastante movido, donde Envigado salió a buscar su resultado que lo dejara con opciones de seguir en su lucha por la clasificación, pero se toparon con la sorpresiva anotación de Marco Pérez por la vía del penalti al centro del arco de Joan Parra.



Sin embargo, Envigado reaccionó y en el minuto 15 logró el empate parcial de manera rápida, donde Jhon Banguera logró rematar de cabeza desde el centro del área tras aprovechar un tiro de esquina que cobró William Hurtado.



Pese a ello, Envigado volvió a dar ventajas en su arco y en el minuto 30 llegó de nuevo el segundo de Águilas Doradas, en la que Marco Pérez anotó su doblete personal y de paso fue quien apareció para guiar a la victoria de los de Lucas González.



Para el segundo tiempo el ritmo de juego bajó y las Envigado no logró imponerse en el juego para llegar al empate y el partido se tornó con mucha falta, donde ambos equipos no tuvieron opciones claras para seguir marcando.



Ya sobre los últimos diez minutos Águilas Doradas volvió al ataque y consiguió un penalti a favor tras falta de Jesús Rivas a Pablo Álvarez, donde el mismo jugador que recibió el golpe, fue quien se puso al frente del arco para cobrar, pero terminó fallando tras una atajada de Joan Parra que le ahogó el tercer grito de gol a los de Rionegro.



Sin duda la gran incógnita que dejó esa acción fue por qué el goleador Marco Pérez no ejecutó el penalti, pues es la figura y podría haber marcado triplete.



Al final, Águilas Doradas mantuvo su ventaja de dos goles y logró volver a la victoria en Liga BetPlay, pues no ganaban hace dos juegos, por lo que llegar a 36 puntos los hace soñar para continuar peleando los dos primeros lugares que dan punto invisible.