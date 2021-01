Debuta contra Millonarios: Envigado intensifica trabajos para su debut

Alrededor de 12 días de entrenamientos, Envigado Fútbol Club intensificó sus trabajos pensando en el debut por la Liga I-2021, este sábado en el estadio Palogrande de Manizales contra Millonarios. El asistente técnico Andrés Orozco y el entrenador español José Arastey charlaron sobre cómo sigue la puesta a punto de la ‘cantera de héroes’.

“Vamos muy bien, viviendo una pretemporada atípica, porque arrancamos desde los primeros días de enero. Estamos realizando diferentes trabajos físicos, técnicos y tácticos, pensando en el partido contra Millonarios. Los jugadores que llegaron se están acomodando al sistema de juego, el resto del grupo ya conoce el trabajo y lo que queremos como club a la hora de competir. Queremos arrancar de la mejor manera”, indicó Orozco.



Además, el ex jugador naranja precisó que “llevamos poco más de una semana de entrenamientos, donde hemos realizado trabajos físicos, técnicos, tácticos. Será un partido difícil contra un equipo como Millonarios que mostró un gran nivel en la Liguilla. Nosotros queremos tratar de buscar el partido como visitante y teniendo las precauciones del caso”.



Por su parte el técnico José Arastey hizo un balance de la pasada temporada en el equipo naranja. “El balance de Envigado fue muy bueno, arrancamos bien después de la pandemia, contra Nacional se nos presentaron dos lesiones que afectaron el rendimiento, luego fuimos estructurando el equipo con lo justo, pudo haber sido mejor, pero con las circunstancias estamos bien, por encima del descenso y teniendo continuidad”.



Sobre lo que espera en el certamen local, Arastey comentó que “las expectativas son muy buenas, soy una persona que me mueve la ilusión por los retos. Los nuevos jugadores que llegaron son muy buenos, tienen buena capacidad y seguramente nos van a aportar. Unos jóvenes, otros experimentados que tendremos esa mezcla necesaria para hacer un buen trabajo”.



Finalmente, habló sobre la cantera del equipo, opciones para mostrar más jugadores este año y el deseo que se pueda realizar algún campeonato que no ‘pierda’ a los talentos colombianos. “Estamos pendientes de los cupos de jugadores para tener en cuenta jugadores de nuestra cantera. Queremos que los que puedan llegar, tengan la continuidad necesaria para sumar minutos. Yo tengo el conocimiento y estoy pendiente de quienes incluir en el plantel profesional. Ojalá en Colombia hagan algo para que no se pierda esa generación sub 20”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8