Once Caldas venció 1-2 a Envigado: celebran varios equipos en la Liga

Once Caldas le puso picante a la Liga BetPlay II-2021, luego de vencer 1-2 a Envigado en el Polideportivo Sur y complicar sus aspiraciones de clasificación a los cuadrangulares finales. El blanco-blanco jugó para varios equipos, que persiguen a los naranjas.

No fue la tarde del joven equipo de Envigado. Se sintió incómodo y acusó la falta de un par de jugadores importantes. Mientras que Once Caldas, ya eliminado, fue a buscar puntos de visitante.



A los 11 minutos sorprendió Once Caldas: Nelson Quiñones marcó su primer gol como profesional y puso el 0-1 para el equipo de Manizales.



Al caer el primer tiempo (45+3’), Daniel Londoño cobró un tiro libre y sorprendió al portero José Húber Escobar, quien esperaba un centro o un disparo alto, pero la pelota se le coló a media altura y fue el 1-1.



Sin embargo, en la segunda parte el Once Caldas supo plantear un partido inteligente y a los 69’ logró el gol del triunfo, por intermedio de su atacante Ménder García: 1-2 y festejó más de un equipo en la Liga.