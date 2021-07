Envigado se refuerza para la Liga con un experimentado central

Tras la confirmación de Steven Rodríguez como nueva incorporación del Envigado Fútbol Club, los naranjas siguen sumando elementos para afrontar la Liga colombiana y la Copa Colombia 2021. Este sábado confirmó la llegada de Jonathan Lopera, quien reforzará la zona defensiva del equipo, tras la lesión del zaguero paraguayo Francisco Báez.

“El central de 34 años llega al ‘naranja’ para reforzar la zona defensiva del equipo. El antioqueño nacido en la ciudad de Medellín, llega al Envigado a aportar su fútbol en la zaga central. Lopera quien a lo largo de su carrera ha jugado en equipos como DIM, Deportivo Pasto, Once Caldas, Patriotas, entre otros, es el segundo refuerzo de nuestro equipo después de Steven “Titi” Rodríguez”, indicó el club mediante un comunicado publicado en su página web.



“Me he sentido muy bien, aparte soy de Medellín, espero dar lo mejor para que esta institución crezca. Es un club que se especializa en jóvenes, quiero aportar mi experiencia para que ellos puedan mostrar sus condiciones, potenciarlos y que podamos entrar al grupo de los ocho. A toda la familia naranja les mando un saludo, el equipo está entrenando fuerte para hacer un excelente semestre”, resaltó Lopera.



Su experiencia en el fútbol colombiano es su carta de presentación y espera afianzarse en la zona defensiva para así conseguir buenos resultados con el club. Sobre su carrera, comenzó en el 2009 con el Bello Fútbol Club, en 2010 estuvo con Rionegro (ahora Leones FC), pasó por Patriotas en 2010, luego en el Once Caldas en 2013, en el 2017 pasó al DIM, en 2018 estuvo en el Deportivo Pasto, de allí se fue al Deportivo Táchira de Venezuela, en 2019 estuvo en Águilas Doradas y en el 2020 pasó al Deportivo Pereira, su último club.





Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8