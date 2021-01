Envigado FC confirmó su cuarta incorporación para la temporada 2021

Previo al inicio de la Liga I-2021, Envigado Fútbol Club sigue trabajando en la conformación de su nómina para afrontar este campeonato. A las llegadas de Jáder Maza, Cristian Blanco y Andrés Córdoba, se le sumó el argentino Alejandro Daniel Toledo, quien buscará ser esa llave del gol para la ‘cantera de héroes’.



Con 31 años y procedente de Guaireña de Paraguay, este correntino con mucha experiencia en el ascenso de Argentina y Paraguay, se siente cómodo de llegar al fútbol colombiano y confía en hacer historia vestido de naranja.

⚽️ #EquipoProfesional ⚽️



A nuestra casa llega un nuevo jugador para la temporada 2021.



🧔🏼 Alejandro Toledo

📅 30 años

🌎 Argentino 🇦🇷

⚽️ Delantero

🔙 @GuairenaClub



🍊 #CanteraDeHéroes • https://t.co/8MfzmiQ5xl pic.twitter.com/tpNdGSLhKz — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) January 9, 2021

“Soy un centrodelantero con mucha experiencia y recorrido, vengo de Guaireña de Paraguay y espero aportarle todo mi talento al equipo”, acotó.



Sobre sus primeros días en territorio antioqueño, Toledo indicó que “me he sentido muy bien, Medellín y Envigado son ciudades muy bonitas y con muy buena gente. Me he sentido como en casa, en el club he encontrado mucha gente buena, agradecido por estar acá y quiero aportar lo que sé”.



En cuanto a las prácticas, sostuvo que “poco a poco voy tomando la forma física, me estoy adaptando, sabiendo que hay mucha altura. Me voy sintiendo mejor y preparado para el inicio del torneo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8