Águilas Doradas no pudo con el colero Envigado, pero es líder invicto

Águilas Doradas no pudo celebrar como quería, y le quedó un sinsabor en el partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay II contra Envigado FC. El equipo dorado recuperó el liderato del campeonato y se mantiene invicto; sin embargo, no pudo ganarle al colero de la tabla de posiciones.



Duelo de cabeza y cola, que a los 8 minutos ya se presentía que iba a favorecer a las Águilas, pues anotó el 0-1 con una gran definición de Marco Pérez. El club que dirige el venezolano César Farías, venía de ganarle a Nacional y a Millonarios, así que en el papel no había posibilidades de que el naranja lo sorprendiera.



Sin embargo, Envigado FC sorprendió sobre el final del primer tiempo y arrancando la segunda parte, para remontar y pasar a ganar. Geindry Cuervo, al minuto 45+5, y Luis Díaz, al 46’, anotaron los goles naranjas para darle el triunfo parcial a su equipo, que hasta acá no conoce la victoria.



Al minuto 52, Mateo Puerta puso el 2-2 para Águilas, en una jugada que protestó el Envigado, pues todo nació de un saque de banda que habría favorecido a los naranjas, pero que lanzó el club dorado por orden del juez de línea.



Más allá de la polémica, los dos equipos antioqueños quedaron en tablas. Águilas llegó a 19 puntos y es líder por superar a Independiente Medellín en el gol diferencia; Envigado, con 4 puntos, sigue en el sótano de la tabla, sin ganar y siendo el equipo con más goles en contra.