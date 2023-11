Santa Fe sigue barriendo nómina: otro jugador no continuará

Independiente Santa Fe tuvo un semestre para el olvido y pese a que al inicio de la Liga BetPlay 2023-II estuvo dentro de los ocho, el equipo se fue desinflando y no tuvo un norte claro en el remate del torneo, desencadenando en la salida de Hubert Bodhert y la llegada de Pablo Peirano.

Tras quedar eliminados en la Liga, el técnico uruguayo empezó a hacer una barrida y ya se han confirmado bajas como las de Christian Marrugo, Fabián Viáfara, José Aja, Ever Valencia y Fabián Sambueza.



Ahora, otro jugador del proceso de Hubert Bodhert no continuará para 2024 y se trata de Enrique Serje, quien no tuvo mucho peso en su estadía Santa Fe.



De acuerdo al periodista Felipe Sierra, Serje llegó a un acuerdo para finalizar su vínculo con Santa Fe y quedó como agente libre.



🚨 Enrique Serje (27) ya concretó su salida de #SantaFe. El mediocampista es agente libre a partir de hoy y ya ha recibido interés por parte de algunos equipos ❌🔴⚪️



👀 Se suma a las marchas confirmadas de Fabián Sambueza (35) y Ever Valencia (26) que firmaron la semana pasada pic.twitter.com/leD5NuJ2Gq — Pipe Sierra (@PSierraR) November 13, 2023



​Por ahora, no se sabe a qué equipo llegará Enrique Serje, pero sobre la mesa tendría varias propuestas y que aún está analizando.



En Liga 2023-II, Serje jugó con Santa Fe siete partidos, de los cuales en tres fue titular, teniendo en promedio 33 minutos por juego.