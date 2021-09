En plena mitad de la Liga BetPlay, Deportivo Cali saca la calculadora

A falta de 30 puntos por disputar en la primera ronda de la Liga Betplay II-2021, Deportivo Cali tendrá que acelerar y sumar de a tres en por lo menos 7 partidos que le restan, porque de lo contrario tendrá que despedirse de la aspiración de clasificar a los cuadrangulares.

Las cuentas siguen sin cuadrarle al conjunto verdiblanco que desde hace dos semanas dirige el venezolano Rafael Dudamel. En los 10 compromisos que debe enfrentar estaría obligado a conseguir 21 puntos para estar al menos en zona de pelea, lo que supone un margen de error muy pequeño.



Por ello, sus aficionados ya sacaron la calculadora para mirar las variables que podrían permitir el paso a los cuadrangulares.



Como local, el elenco 'azucarero' tiene a Pereira (fecha 11), Equidad (jornada 13), Patriotas (fecha 16), Quindío (jornada 18) y Once Caldas (fecha 20). De visitante a Envigado (fecha 12), América (jornada 14), Águilas Doradas (fecha 15), Huila (fecha 17) y Jaguares (19).



Hoy, son 4 puntos los que lo alejan de la octava casilla, cifra que no es imposible de remontar. La consigna era empezar a descontar frente a Tolima, por lo que pese a ser un buen resultado el empate, quedó el sabor agridulce de no poder sacar un triunfo.



El ataque no muestra aún el potencial que se espera, ya que a pesar de la inyección de un jugador experimentado e inteligente como Teófilo Gutiérrez, es innegable que Jhon Vásquez, Gastón Rodriguez y Ángelo Rodríguez no atraviesan un buen momento. De allí que exista gran expectativa por el regreso de Harold Preciado tras recuperarse de su lesión.



Está claro que de ahora en adelante el plantel deberá priorizar el juego ofensivo, ganar sus encuentros en Palmaseca y arañar las unidades que le falten por fuera de su reducto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

@marquitosgarces