En Palmira ponen en duda el partido entre Cali y Tolima de este sábado

El compromiso entre Deportivo Cali y Tolima, el único que falta por disputarse en la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021, sigue en suspenso. Pese a que la Dimayor movió la programación de la semifinal para darle espacio el encuentro pendiente en Palmaseca y anunció el sábado 8 de mayo (5:30 p.m.) como fecha definitiva, la Alcaldía y el Imder Palmira siguen convencidos de que el orden público actual de ese municipio y el de Cali no permiten que se ofrezcan las garantías para los actores del espectáculo.



Todo radica en que las entradas y salidas de Cali siguen bloqueadas e incluso dos jugadores del elenco ‘azucarero’ no han podido entrenar con sus compañeros porque viven en Jamundí. Quienes protestan tienen cerrado el acceso al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y al escenario deportivo, y la incertidumbre está en que por ahora no dan el brazo a torcer, tanto así que la capital del Valle presenta desabastecimiento de alimentos y gasolina.



El primero en manifestarse sobre la posibilidad de realizarse el partido fue el alcalde Óscar Escobar, que dijo en el Noticiero 90 Minutos que “los señores de la Dimayor han sido muy insistentes, pero sin duda este país no está para fútbol en este momento, hasta que la situación de orden público no esté normalizada, no creo que haya fútbol, por lo menos en Palmira durante un buen rato”.



La información fue ratificada este lunes en la noche a FUTBOLRED por intermedio de Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, quien señaló que “la parte deportiva ha pasado a segundo plano, juegue el que juegue, ni siquiera ha habido reuniones extraordinarias después de lo que resolvimos el sábado pasado, tenemos unas funciones directas con el tema del paro y en este momento estamos reunidos”.



Acerca de si es viable realizar el juego de vuelta de los cuartos de final, el funcionario argumentó que “en este momento está complicado, no hay forma, mañana habrá una gran movilización, si es el fin de semana para ese partido se necesitan mínimo 60 unidades policiales y en este momento la Policía no cede ante eso, la prioridad es el orden público, necesitan ese personal aparte del Esmad y no pueden atender un estadio para descuidar el resto de la ciudad, está muy peliagudo”.



La llave por ahora la gana el Tolima con el 3-0 en Ibagué, por lo que Cali debe conseguir al menos el mismo resultado para ir a los cobros desde el punto penal, o imponerse por una mayor diferencia para avanzar directamente a la semifinal.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces