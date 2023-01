Desmienten fichaje de Teo Gutiérrez: la nueva versión en Barranquilla

Rumores van y vienen sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez. Mientras la prensa bogotana asegura que arregló su vinculación con Unión Magdalena, en Barranquilla desmieron la información y aseguran que el negoció se cayó por diferencias económicas.



Sobre las 11 de la mañana de este miércoles, el periodista Diego Rueda y el Vbar de Caracol radio informaron que "Teófilo Gutiérrez firmó contrato por seis meses con Unión Magdalena". Un par de horas después Juan Salvador Barcena, de Habla Deportes en Barranquilla, aseguró que no se había cerrado nada.



"Me acaba de confirmar Eduardo Dávila que el negocio de Teófilo Gutiérrez a Unión Magdalena no va por diferencias económicas", escribió en su cuenta de Twitter el periodista barranquillero desmintiendo la información de Rueda.



Mientras se jugaba el duelo entre Unión Magdalena y Atlético Huila en el estadio Sierra Nevada, en la transmisión de Win Sports informaron que no había ninguna versión oficial sobre el fichaje de Teo. Por ahora, el exdelantero del Junior que está buscando equipo tras su salida del Cali, sigue siendo jugador libre.