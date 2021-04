¿Quién entrará? ¿Quién saldrá? ¡La definición de Liga Betplay EN VIVO!

Se juega la fecha 19, la última de la Liga Betplay 2021 I y la que define a los ocho clasificados a los cuarto de final.

5:18 p.m. ¡Gooolll del Cali! Descuenta el verde pero sigue arriba 2-1 Millonarios



5:17 p.m. ¡Gooooollll de Santa Fe! Caballero marca y remontan los rojos en Techo para imponerse 1-2 y ahora es segundo del torneo, por encima del Cali y de Millonarios



5:15 p.m. ¡Goool de Nacional!! No tiene piedad con Patriotas y le gana 7-1



5:14 p.m. ¡Gooooolllll de América!!! Celebra Duván Vergara y le gana 2-0 el bicampeón y defiende el octavo puesto, aunque todavía queda pendiente el resultado de Once Caldas vs Medellín



5:13p.m. Vence Bucaramanga 4-1 a Águilas



5:06 p.m. ¡Gooool de Millonarios!!! Marca Silva y ya es un 2-0 sobre el Deportivo Cali en El Campín. Se confirma como cabeza de serie.



5:02 p.m. ¡Goooolll de Nacional! Ya son cuatro tantos de Duque contra débil Patriotas, gana el verde 6-1



5:00 p.m. Gana Bucaramanga 3-0 a Águilas



4:59 p.m. ¡Goooolll del Pereira!!! Siguió derecho el 'matecaña', que ahora gana 4-2, Franco Faustino asegura la permanencia del equipo local en la A, mientras Chicó no pasa del 0-0 contra Jaguares.



4:55 p.m. ¡Gooooolllll del Pereira!!! Golazo de Jhony Vásquez para la remontada del local frente a Pasto, ahora gana 3-2 y amplía la diferencia con Boyacá Chicó en la pelea por el descenso. A esta hora, Pereira ¡se queda!



4:46p.m. ¡Gooool de Santa Fe!!! Gol de Valdés para el empate parcial 1-1 contra Equidad, que deja a los rojos parcialmente en el tercer lugar de la tabla, otra vez cabeza de serie



4:45 p.m. ¡Gol de Bucaramanga! Ya vence 2-0 a Águilas



4:44 p.m. ¡Gooolll del Pereira!!!! Marca Castrillón para darle calma al equipo matecaña, que otra vez se salvaría del descenso al empatar 2-2 contra Pasto.



4:43 p.m. ¡Gooooollll de Millonarios!!! Anota Uribe de chalaca y vencen los azules por 1-0 a Deportivo Cali, con lo que suman los de Gamero 33 unidades y desplazan a La Equidad.



4:42 p.m. A esta hora los cabeza de serie son Nacional, La Equidad, Deportivo Cali y Millonarios y los que van a sorteo son Santa Fe, Tolima, Junior y América



4:40 p.m. ¡Goool de Nacional! Marca Alex Catro y ya vence 4-1 a Patriotas, super líder con 34 puntos y diferencia de gol de +19. ¡Intratable!



4:38 p.m. ¡SE JUEGAN SEGUNDOS TIEMPOS EN TODAS LAS PLAZAS!



4:35 p.m. ¡Rueda la pelota en el estadio Palogrande! Se miden Once Caldas y Medellín, este último necesita ganar por más de 2 goles para sacar a América y por más de 4 para desplazar a Junior



4:23 p.m. Todo listo para Once Caldas vs Medellín, retrasado casi una hora por lluvia. Salen los equipos al campo del Palogrande, que ya drenó buena parte el agua



4:21 p.m. Termina PT de Pereira 1-Pasto 2.. Empieza a tener tintes de hazaña lo que necesita el dueño de casa en el Hernán Ramírez Villegas



4:18 p.m. ¡Terminan primeros tiempos de Millonarios vs Cali (0-0) y Equidad vs Santa Fe (1-0)! Acaba también el primer episodio en América vs Tolima (1-0).



4:16p.m. ¡Gooool de Nacional!!!! Doblete de Duque, otra vez líder Atlético Nacional, que derrota a Patriotas 2-1.



4:11 p.m. ¡Goooool de Pasto! Hidalgo vuelve a castigar al Pereira, otra vez al descenso los pereiranos con la derrota parcial 1-2, mientras empata Chicó y sería el que sigue en la A.



3:53 p.m. ¡No dejaron celebrar a Nacional! Goles seguidos de Duque para el 1-0 parcial y de Marulanda para el empate de Patriotas. Partido 1-1



3:52 p.m.: ¡Goooool de La Equidad! Con gol de Zapata vence 1-0 a Santa Fe y es cabeza de serie, en lugar del Tolima, que pierde contra América. Y ojo que el equipo asegurador es líder provisional de Liga y saca a Santa Fe de los cuatro cabeza de serie, por el momento... ¡Tremenda cosecha!



3:50 p.m. Inspeccionan el terreno del Palogrande, Once Caldas vs Medellín es el único partido que todavía no arranca, por lluvia. A la espera de la decisión del juez Jhon Ospina



A LAS 4:00 P.M. REVISARÁN LA CANCHA DEL PALOGRANDE, SEDE DEL JUEGO ONCE CALDAS VS MEDELLÍN, QUE AÚN NO ARRANCA...





3:41 p-m- ¡Goooool de América! Autogol de Julián Quiñones. Vence el rojo a Tolima, se consolida con 29 puntos en el octavo lugar y de paso pone a Millonarios como cuarto cabeza de serie



3:39 p.m. ¡Vuelve el alma al cuerpo del Pereira! Otro error del portero, Javier García iguala 1-1 contra Pasto y este resultado lo deja en la A y condena al Chicó a la B.



YA SE JUEGA EN TODAS LAS PLAZAS MENOS EN MANIZALES, DONDE ESPERARÁN MEDIA HORA A QUE BAJE LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA



3:35 p.m. ¡Goooool de Pasto! Error del arquero del Pereira y cobra Vanegas, resultado que manda al equipo matecaña a la Primera B. Pierde 0-1 y Boyacá Chicó está empatando contra Jaguares



3:30 p.m. SIGUE SIN ARRANCAR EL RESTO DE LA FECHA POR LLUVIA EN MANIZALES...



ARRANCA LA FECHA

¡Se juega Bucaramanga vs Águilas!

Goooolll de Bucaramanga... Quintana abre la cuenta y 24 puntos para el equipo leopardo, ahora es 11 y supera a Pasto. Buen recaudo para la reclasificación.





¡ATENCIÓN! La intensa lluvia en Manizales, donde el Medellín busca cupo, hace difícil el cumplimiento del cronograma de partidos y podría retrasarlo. Noticia en desarrollo...



Los partidos que están por jugarse son:



Boyacá Chicó vs Jaguares

Millonarios vs Cali

La Equidad vs Santa Fe

Once Caldas vs Medellín

Pereira vs Pasto

América vs Tolima

Bucaramanga vs Águilas

​Atlético Nacional vs Patriotas



¿Qué puede pasar?

Hay cuatro equipos pujando por un lugar entre los 8: Junior (29), América (26), Medellín (26) y Jaguares (24). Los dos primeros, por el momento, están clasificados, pero los siguientes esperan ganar sus juegos y esperar un resbalón, una combinación favorable de resultados para estar en cuartos.



¿Qué está en juego en la parte alta de la tabla?

Los cuatro equipos que serán cabeza de serie al ocupar las primeras cuatro casillas de la tabla: antes del pitazo son Nacional (31), Cali (31), Santa Fe (30) y Tolima (30). Pero los otros cuatro están cerca y amenazan las posiciones.



¿Y el descenso?

La discusión está entre Boyacá Chicó y Pereira. Al final de la jornada se sabrá quién pierde la categoría.