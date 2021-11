Olivera alimenta sus ganas de jugar y ganar el clásico antioqueño

Con esa estirpe argentina, la madurez de los años y en su primera experiencia jugando en el exterior, Emmanuel Olivera pasa por un gran momento deportivo. Desde Vélez, Almirante Brown, Boca Unidos y Colón de Santa Fe, el ‘turro’ tuvo que afrontar grandes desafíos, sufrir dolorosas derrotas y levantarse más fuerte cada día. A días de disputar su primer clásico antioqueño como inicialista, Olivera espera cumplir en marca y aportarle al grupo, el cual sigue sediento de triunfos y con ganas de aumentar la diferencia en la parte alta de la tabla.



"Sabemos lo que es un clásico, tenemos la obligación de ganarlo. Dar lo mejor de nosotros, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no nos relajamos. Buscaremos en sacar este juego adelante", resaltó Olivera, quien ya hizo historia en el clásico contra América y ahora va en la búsqueda de ser el dueño de la ciudad.



Emmanuel se encontrará en la acera del frente con viejos compañeros como Julio Comesaña, con quien fue dirigido en Colón de Santa Fe, Agustín Vuletich, con quien estuvo en Vélez Sarsfield e incluso, con Vladimir Hernández, con quien compartió en Nacional en el primer semestre del año. Más allá de la camaradería previa, el defensa va por lo suyo y es defender “a muerte” la camiseta verde. "Con el profesor Julio (Comesaña) no he hablado mucho, pero he escuchado comentarios de él en prensa. Lo tuve en Colón de Santa Fe y es un gran entrenador. Con Agustín (Vuletich), lo tuve como compañero en Vélez, se de las virtudes que tiene en el ataque. He vuelto a hablar con él y me pone contento que esté bien. El clásico es muy importante, hay que ganarlo. Es un juego difícil, pero hay que salir a buscar el resultado".



Hablando en su función en el campo, Olivera indicó que "es muy positivo el trabajo que hemos realizado en defensa. Los profesores nos hablan mucho y poco a poco vamos mejorando".



Finalmente, el defensor habló sobre esa posibilidad cercana que lo tiene para conseguir el título de Copa, con respecto a su último título logrado en Vélez hace más de una década. "Pasó mucho tiempo desde aquel campeonato con Vélez, ahora estoy más maduro y me doy cuenta del esfuerzo, de la revancha que puedo tener. Dimos un paso importante, pero todavía falta una final más. Estaré tranquilo y disfrutaré al máximo".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8