Colombiano estalló tras fallido fichaje en Europa: ¿a quién culpó?

Deportivo Pereira, equipo al que pertenece el defensor central Carlos Emiro Garcés, reveló días atrás que el jugador viajaría a Rusia para presentar exámenes con FC Oremburgo. Lo que parecía convertirse en un nuevo fichaje colombiano en la liga rusa, terminó cayéndose por un insólito hecho. El futbolista apuntó a su club a través de un comunicado de prensa que publicó en redes sociales.

"La NO vinculación del FC Orenburg comienza el 30 de agosto del 2022, día en el que Deportivo Pereira recibe la carta de intención para mi vinculación al club ruso, donde se especifica la oferta de cesión temporada de 12 meses con arco, más opción de compra de mis derechos deportivo. Luego de varios días de negociación recibo la autorización para mi viaje", menciona el jugador en su comunicado.



Garcés contó que tras el permiso del matecaña para viajar y presentar exámenes médicos, se desplazó a la ciudad de Orenburgo. "Salgo del país con una ilusión, con un sueño como lo tenemos lo que nos dedicamos a este deporte y es poder jugar en el fútbol del exterior para poder darle a nuestras familias una vida digna".



El defensor central, de 20 años, presentó las pruebas y las pasó sin inconvenientes el miércoles 7 de septiembre, quedando a disposición para firmar su contrato. Todo dependía del papeleo entre clubes. Sin embargo, aseguró que "encontrándome con la sorpresa de que Deportivo Pereira debía cambiar la terminología de un párrafo en una cláusula para poder realizar mi inscripción". Garcés aseguró que la respuesta del club fue negativa, todo esto conociendo que estaban a poco de cerrar inscripciones en la Liga de Rusia.



"Después de mucho insistir y llamar reiteradamente al club, sin encontrar respuesta afirmativa, se logra acceder a que el club envíe el convenio totalmente modificado y aceptado por ambas partes, pero por desgracia para mí, fue enviado tres minutos antes del cierre de inscripciones, por lo que fue imposible realizar la traducción de español a inglés", agregó.



El defensor que también puede jugar como volante de primera línea, ha disputado 33 partidos en primera división con Deportivo Pereira y su reciente partido se dio en la jornada de clásicos ante Once Caldas. Después de eso recibió el permiso para viajar a Rusia. Hoy, ve con tristeza y desagrado que su sueño de jugar en Europa se derrumbara. "La que pensé que era mi casa como es el Deportivo Pereira, me dio la espalda en el momento más decisivo de mi vida profesional y tiró al traste todos mis sueños".



Garcés estuvo cerca de convertirse en el quinto jugador en la Liga de Rusia en la que militan Jhon Córdoba (Krasnodar), Jorge Carrascal (CSKA Moscú); Wilmar Barrios y Mateo Cassierra (Zenit). Por ahora tendrá que seguir vestido con la camiseta matecaña.