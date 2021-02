'Me veo frente a Brasil', Emerson Rodríguez está listo si se le da

Este martes el atacante de Millonarios fue uno de los que atendió a los medios en conferencia de prensa, para hablar sobre los trabajos que adelanta con la Selección Colombia. Emerson Rivaldo Rodríguez disfruta los días de trabajo con la Selección Colombia, que para el primer microciclo de trabajos con Reinaldo Rueda convocó a jugadores de la liga local.

"Sabemos que todo es un proceso y vamos por buen camino, me gustaría jugar al lado de James, con Falcao, Cuadrado. Sería un orgullo y esa es mi meta. Me estoy trabajando y sé que es un proceso, pero me veo frente a Brasil. Estoy aquí porque el técnico me vio algo bueno y si estoy es por algo, así que voy a aprovechar esta oportunidad. Esperemos que si se puede jugar contra Brasil, lo afronte de la mejor manera", manifestó.



El delantero de 20 años es uno de los que recibieron su primer llamado a la selección nacional y no ocultó su emoción al hacer parte de los trabajos con Rueda. Emerson también contó qué fue lo primero que le dijo el experimentado Fredy Guarín, mundialista con la tricolor, y ahora compañero de equipo.



"Fredy nos contó la experiencia que había tenido, que la verdad era muy bonito vestir los colores de la tricolor. Me dio mucho ánimo y me dijo que tenía que creérmela, que si seguía así, lo iba a lograr. Macka (Silva) dijo que siguiera con esa humildad y ese espíritu amateur que vengo. El grupo quedó muy contento y lo tomaron de la mejor manera, me dijeron que no le bajara", repuntó.



La Selección Colombia tiene este miércoles su segundo día de trabajos con la nómina de convocados completa. El próximo jueves finalizará la concentración en Barranquilla.