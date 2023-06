Emanuel Olivera arribó a Junior y elogió a Juanfer: ‘Es grande’

Junior de Barranquilla sigue enfocado en su pretemporada para poder pelear la próxima Liga BetPlay y mientras el torneo llega, las directivas y cuerpo técnico siguen trabajando de la mano para traer refuerzos que mejoren la plantilla.

Después de darse a conocer la llegada de Pablo Rojas y posiblemente la incorporación de Santiago Mele, Junior está cerca de oficializar al argentino Emanuel Olivera, quien tuvo un paso por Atlético Nacional en 2022, pero luego de tener su reciente experiencia en Banfield, el defensor decidió retornar al fútbol colombiano.



A falta de los exámenes médicos y firma, Olivera ya se encuentra en Barranquilla y en su llegada atendió a algunos medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre por qué decidió tomar el reto de llegar al Junior, enfatizando en que la clase de jugadores que tiene como Juan Fernando Quintero e historia lo sedujeron para llegar al tiburón.



“Son jugadores muy grandes y uno también se fija en los nombres, pero cuando me dijeron que había la posibilidad de llegar acá (Junior) no lo dudé porque está Juanfer y uno lo admira como jugador. He visto muchos partidos de él y tiene una jerarquía grande. Quiero estar a la altura”, dijo Emanuel Olivera.



El 'Turro' Olivera y su admiración por Juanfer Quintero (@juanferquinte10) y la alegría de compartir vestuario con el 1️⃣0️⃣🛡️🔴⚪ pic.twitter.com/9LnYhpytBu — elambito (@elambito) June 24, 2023



Emanuel Olivera llega a Junior con 16 partidos jugados en Liga Argentina con Banfield y se espera que sea uno de los líderes de la zaga defensiva del equipo de ‘Bolillo’ Gómez.