Emanuel Olivera reveló por qué salió de Nacional: duro señalamiento

Emanuel Olivera es nuevo jugador de Junior, luego de la negociación y de presentar los exámenes médicos respectivos. Este segundo semestre del 2023 hará parte del proceso de Hernán Darío Gómez.



Sin embargo, para la afición verdolaga quedó el recuerdo del argentino, quien en Nacional se hizo fundamental para la estrella que conquistaron en el 2022.



En charla con el programa El Vbar de Caracol Radio, el argentino reveló los detalles que lo llevaron a dejar el cuadro antioqueño, alegando que su intención siempre fue continuar allí “Fue todo por tema de la directiva, a mí me trajo Sebastián Lopera. Confiaron en mí. Desde que ellos no estuvieron más en el club, había nueva directiva, fue un tema de ellos. Ellos sabían que quería quedarme, hasta con el mismo salario dos años, pero se vio que no quisieron. Arranqué a Argentina y me dijeron que no seguía en el club”.



“Nosotros habíamos hecho una contrapropuesta por dos años, ellos no quisieron y antes de irme a Argentina, les dije que me quedaba por el mismo salario y allá me dijeron que no seguía” complementó.