¿No lo quieren? Rabia en hinchas de Millos por renovación de jugador

Millonarios, equipo dirigido por Alberto Gamero y de gran temporada en Liga BetPlay del 2022, empezó trabajos de pretemporada en su sede deportiva en Bogotá, visualizando su primer gran reto del año que es llegar a fase de grupos de Libertadores y ganar el título del campeonato local.



En los dos primeros días de prácticas, se vio por primera vez con la camiseta de Millonarios a los refuerzos estelares, Leonardo Castro, Fernando Uribe y Daniel Giraldo, quienes esperan ayudar al equipo de Gamero esta temporada.



Sin embargo, no todo es emoción en Millonarios, o por lo menos en sus hinchas, debido a que en las prácticas se vio a un jugador no tan querido y su renovación es un hecho.

El defensor Elvis Perlaza será tenido en cuenta por Alberto Gamero hasta diciembre de 2023 y completará 3 años en el club, pero tras este lapso de tiempo, el jugador no ha logrado despegar, por lo que la afición embajadora han reprochado su renovación, debido a su bajo rendimiento en el equipo azul.



Cómo se ha adelantado con el tema de Elvis #Perlaza, su renovación es casi un hecho, lo último que falta es que #Millonarios lo haga oficial. pic.twitter.com/rvzluxrrEN — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) January 3, 2023

El futbolista de 33 años ha disputado con Millonarios un total de 105 partidos, anotando apenas un gol, pero en defensa no ha sido la mejor solución cuando le ha tocado jugar como titular en el equipo de Alberto Gamero.