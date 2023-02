Once Caldas no cambia de chip con Elkin Soto: primer desliz vs Cúcuta

Inició la Copa BetPlay 2023 con grandes partidos, pero para las ambiciones de los clubes de primera división, prefirieron resguardar a varias fichas pensando en lo que será la quinta fecha de la Liga BetPlay 2023-I, y en el caso del Once Caldas que acaba de cesar a Diego Corredor como director técnico y trajeron a un viejo ídolo de la institución como lo es Elkin Soto, la historia del 'Sultán' comenzó de mala manera en el certamen que combina a ambas categorías del balompié colombiano.



Elkin Soto llegó al banquillo del Once Caldas en uno de los momentos más críticos de la historia de un campeón de América que merodea en posiciones cercanas al descenso mirando el promedio de la Liga BetPlay y sin levantar cabeza. El debut del ex volante de marca fue gris en la ida de la Copa BetPlay.

Once Caldas viajó a la ciudad de Cúcuta para enfrentar en la ida al elenco 'Motilón' anhelando una victoria para encaminar la serie que espera definición en Manizales. Aunque Elkin Soto reservó a jugadores como Sherman Cárdenas, Dayro Moreno, Éder Chaux, Fáiner Torijano, Andrés Correa, entre otros para preparar el clásico contra el Deportivo Pereira de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2023-I, el club manizalita no tuvo respuesta ante los cucuteños y cayeron con un duro marcador de 3-1.



Con un panorama complicado del Once Caldas que quieren superar próximamente y pasar la págin a completamente con Elkin Soto como nuevo estratega del elenco blanco, las desconexiones firmaron el primer desliz de Soto. Cúcuta salió a proponer y aprovechó los horrores defensivos del cuadro visitante con Jefry Zapata a los 23 minutos después de un mal despeje de Gerardo Ortiz. Jonathan Agudelo aumentó el marcador en la primera parte ante la poca respuesta visitante.



Las aspiraciones del Once Caldas crecieron antes de que acabara la primera mitad gracias a una anotación de Jorge Cardona con un magistral cobro de tiro libre que entró al arco custodiado por Ezequiel Mastrolía. Pero lejos de igualar o irse adelante en el marcador en el complemento, Jefry Zapata golpeó nuevamente con Jefry Zapata para sellar el triunfo rojinegro esperando a la vuelta el miércoles 22 de febrero en Manizales, donde deben revertir la historia.