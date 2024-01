'Solo pasa en Colombia': el insólito récord por demoras en el VAR

En el estadio La Libertad, Deportivo Pasto recibió al Deportes Tolima en el marco de la segunda fecha de la liga BetPlay 2024-1. El duelo que terminó a favor del conjunto pijao tras finalizar el marcador 1-4, dejó uno de los récords más insólitos que se han presentado en el fútbol colombiano.



Cuando el reloj marcaba el minuto 47, Gustavo Britos se reportó con una anotación, la cual servía para igualar parcialmente el partido, sin embargo, esta acción generó una polémica protagonizada por el VAR.

El juez central fue avisado por el VAR debido a una posible posición antirreglamentaria en la jugada del gol, pero lo que pasó minutos después generó la molestia no solo de los jugadores, sino también de la hinchada en general.



Pasaron diez minutos para que el VAR y el arbitro central tomaran la decisión de anular la jugada, por lo que el analista José Borda, experto arbitral dio a conocer el récord que se originó en esta jugada.



“¡GUINNESS RECORD! Un VAR se puede tomar su tiempo para revisar las jugadas, pero que duren 10' 55" y se equivoquen es un record mundial, esto sólo pasa en la Liga Colombiana. Sebastián Restrepo "Director del VAR" es hora de dejar de hablar tanto y trabajar más porque están graves", escribió el analista por medio de su cuenta de X.



Ante la situación y el gol anulado, el estratega Jersson González mostró su inconformidad manifestando que “Fue solo un milímetro, por mucho. Además, solo trazan la raya, pero no se dan cuenta de toda la jugada. El que le da el paso es un jugador de Deportes Tolima y no pasan la acción completa."



El entrenador concluyó diciendo que “Aquí uno no puede hablar del arbitraje, y no lo voy a hacer. Me dicen que la imagen se congeló y no pasaron el fuera de lugar".