‘Me siento honrado de estar acá con el Medellín’: Daniel Torres

Independiente Medellín tiene latente llegar a conseguir la ansiada séptima estrella que tanto la han buscado, luego de no obtenerla en las últimas dos ocasiones que tuvo el privilegio de enfrentar la gran final. Sin embargo, el Junior de Barranquilla será su rival que definirá la suerte de si el cuadro ‘poderoso’ saldrá campeón, o tendrá que esperar por lo menos un semestre más.

Ante esta ocasión, el jugador que habló en rueda de prensa previo a la gran final, fue el capitán del equipo antioqueño, Daniel Torres, quien se mostró confiante y agradecido por tener esta oportunidad de jugar este compromiso.

Las sensaciones previas al partido, el proceso del equipo, y la construcción de familia que se generó en los jugadores, fueron los puntos que habló Daniel Torres de cara al encuentro de este domingo 10 de diciembre frente al Junior.

Sensaciones sobre la final: “Es especial, me siento honrado de poder estar acá hoy. Agradecido con Dios por esa honra que puedo recibir, y la diferencia es que hoy estoy presente (no jugó la final ante Pereira) físicamente, en aquella oportunidad no pude estar presente pero sí anímicamente con el equipo. Hoy recibo esta oportunidad gracias a los que me han elegido y espero disfrutarlo”.



Proceso con Alfredo Arias: “Es la segunda oportunidad de poder jugar una final con el equipo. Conseguir un título no es lo más relevante, lo que más valoro es el proceso que puedo llevar con lo personal y con el grupo, afianzando así los lazos familiares que hemos podido crear en cada uno. En este grupo hay unión, y esperamos coronar con este objetivo de alcanzar la estrella”.



La familia entre los jugadores del DIM: “Realmente se ha construido una familia. Tenemos obviamente diferencias y también hemos tenido algunos obstáculos durante todo el torneo, pero eso ha hecho que nos unamos más. Realmente en este equipo cuando se destaca alguien por algo bueno que puede hacer, creo que es gracias al compañero que tenemos al lado. El profe (Alfredo Arias) lo ha mencionado no solamente al jugador que tiene al lado, sino también al que está de suplente o al que no está convocado. Porque todos tiramos para el mismo lado para que el objetivo en común prime y se pueda conseguir”.

