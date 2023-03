¿Aguantará grama dos partidos? El Campín quedó en cuidados intensivos

En horas de la noche del martes 21 de marzo Bogotá estuvo pasada por agua y un aguacero se apoderó de gran parte de la capital que terminó afectando el partido entre Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha 2 de Liga BetPlay 2023-I.





Durante más de dos horas de fuertes lluvias, la cancha del estadio El Campín quedó en un mal estado donde se evidenció varios charcos por varios sectores y que luego de varias inspecciones del árbitro Edwin Trujillo, se decidió junto a la Dimayor no jugar el partido y pasarlo al miércoles 21 de marzo en horas de la mañana.



Los charcos fueron evidentes y la grama de El Campín terminó sufriendo más de lo debido, pues no se vio en ningún momento que el drenaje fuera efectivo y a primera hora del miércoles se verá reflejado el resultado final del fuerte aguacero.



Sin embargo, el dilema ahora pasa por el mal estado en que puede quedar El Campín después de jugarse dos partidos en menos de diez horas, pues Santa Fe y Cali jugarán a las 10:15 a.m. y luego Millonarios vs Pasto lo harán a las 8:00 p.m., por lo que habrá poca diferencia y la cancha podría sufrir más daños al recibir juegos tan seguidos después de un aguacero que dejó el campo en cuidados intensivos.



Por ahora, ambos partidos se disputarán, pero lo cierto es que el resultado final se verá una vez terminen los dos encuentros y allí se sabrá si la cancha de El Campín respondió bien o definitivamente no es apta para albergar juegos en muy poco tiempo después de una emergencia climática como la que se vivió en la capital el pasado 21 de marzo.