Junior recibiría duro golpe: jugador fijo de Reyes que no continuaría

Junior de Barranquilla ha tenido un buen repunte en cuadrangulares y en el grupo A aún tiene opción de pelear el primer lugar para llegar a la gran final, sin embargo, aún le quedan tres partidos claves para lograr ese objetivo.



Mientras que Junior termina su participación en Liga BetPlay 2023-II, las directivas del club tiburón ya están a la tarea de conseguir refuerzos y de empezar a gestionar renovaciones de cara al próximo año.



Uno de los jugadores que acaba contrato es el defensor Edwin Herrera y el deseo de Junior es continuar con el jugador para 2024, pero aún no hay nada definido en su renovación tras no haber llegado a un acuerdo en el primer intento que hizo el cuadro tiburón.



De acuerdo al periodista Felipe Sierra, Edwin Herrera recibió carta de renovación, pero la oferta no convenció al jugador y si no se llega a un acuerdo, el lateral se irá como agente libre.



🚨 Edwin Herrera (25) sí recibió carta de no renovación, —igual que otros jugadores en el #Junior—, pero es un asunto protocolario; no hay nada definido



👀 Le hicieron oferta de renovación y no convenció. El ‘tiburón’ le hará otra propuesta, pero si no acuerdan será agente libre pic.twitter.com/U21cysbNPt — Pipe Sierra (@PSierraR) November 28, 2023



​Por ahora, habrá que esperar en qué posición final queda Junior en este segundo semestre de Liga y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre renovaciones y llegadas de jugadores.