Cardona se confiesa: de pastillas y depresión al sueño de Selección

Es fácil criticar un mal partido, apuntar a los defectos, hacer chistes sobre el peso, disparar memes cuando todo va mal. Lo difícil es lo que está tratando de hacer, todos los días, Edwin Cardona: levantarse por él, por su familia, por los sueños que todavía le despierta el fútbol.

El jugador del América de Cali habló abiertamente de todo lo que ha pasado en su vida y en su carrera y reveló detalles desconocidos de sus días en Racing de Argentina, cuando recibía las más ácidas críticas mientras luchaba contra la depresión, tomaba pastillas para dormir y esta solo con su hijo de 9 años, pues su esposa luchaba en Colombia contra una enfermedad.



"Al final somos seres humanos, tomaba pastillas para dormir, tenía depresión, tenía que estar las 24 horas con una persona entre el carro, que durmiera conmigo. Me di cuenta que solo tenía a mi familia , a mi hijo de 9 años porque mi esposa no podía viajar por temas de salud, ver que mi hijo fue quien me salvó...", dijo en entrevista con DSports.



“Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal…", reveló.





La vida lo puso no en Atlético Nacional, donde quería estar después de su etapa en Racing, sino en el América de Cali, que apostó por él y hoy, más allá de algunas pausas por temas físicos, disfruta de una gran versión del futbolista, que tiene los mismos sueños ambiciosos de siempre dentro de la cancha y se ilusiona con el regreso a la Selección Colombia.



“Claro, ese es el objetivo mío ahorita. Lo primero es afianzarnos en América, poner el equipo en donde merece estar. Construir el sueño que queremos, que obviamente es la 16″, dijo en la citada charla.



“El llamado se dará en su momento. Sé que Dios me dará la oportunidad de estar otra vez en la Selección Colombia”, concluyó.