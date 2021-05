¿Es normal? ¿Es preocupante? El problema cardiaco de Edwin Cardona

Edwin Cardona es la razón de la preocupación en Argentina y en Colombia, a partes iguales. Un positivo por covid 19 lo devolvió a la enfermería, donde está actualmente, con orden de descanso mientras se establece el alcance de una posible y preocupante secuela.

"En los chequeos cardiológicos post COVID presentó signos de miocarditis leve por lo cual no realizará esfuerzo de alta competencia durante 14 días hasta repetir los estudios", dijo el club en un comunicado.

Al tratarse de una dolencia cardiaca las alertas se encendieron de inmediato, no solo en territorio argentino sino también en Colombia, pues se trata de un jugador en el radar de Selección y solo faltan cinco semanas para la Copa América.



Pero, ¿de qué se trata su problema médico y qué tan compleja es la situación? "Miocraditis es una inflamación del músculo cardiaco que se puede presentar por distintas razones, una de ellas como consecuencia de enfermedades virales, la influenza por ejemplo, pero en realidad son casos muy excepcionales", explicó el médico Carlos Francisco Fernández, asesor médico de la Casa Editorial El Tiempo.



Se dice en Argentina que es una molestia común que se ha detectado en quienes sufren covid 19, pero para el especialista no es tan exacto: "podría ser una secuela de la covid 19, de hecho se está presentando en pacientes jóvenes, así que es posible. Pero son casos muy, muy raros".



Sin conocer el resultado exacto de las pruebas practicadas por el cuerpo médico de Boca es difícil decirlo con exactitud, pero sin duda es una condición que hay que vigilar con atención: "dentro de lo visto en personas jóvenes es una señal de alarma, hay una posibilidad de que pueda evolucionar a casos graves y por eso hay que vigilarlo permanentemente".



Cardona pasará 14 días sin entrenamiento normal, a la espera de nuevas pruebas, como explicó Boca. ¿Cuánto habría que esperar para esos nuevos exámenes? "Depende de la gravedad de lo que hayan mostrado las pruebas iniciales, se puede necesitar hacer exámenes casi diarios, pero eso no lo podemos precisar en este caso", dijo el médico Fernández.



¿Pero pueden ser las 5 semanas que faltan para Copa América? "No sabemos, esperemos que no, depende de los datos que nos da el seguimiento. Pero en estos casos de deportistas que están bajo controles permanentes y que los cuidan tanto, pues cada señal de alarma hay que atenderla, aunque no significa que sea en este punto de gravedad".