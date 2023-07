¿Hay cláusula de comportamiento? Edwin Cardona habló claro en América

La presentación oficial es la noticia del momento en Cali: todos los detalles del fichaje de Edwin Cardona se conocían pero apenas en las últimas horas se le dio bienvenida oficial.

El creativo llegó para romper el mercado en la Liga Betplay II 2023, para ilusionarse con retomar su nivel y, de paso, darle herramientas al técnico Lucas González para mejorar el tan criticado juego escarlata en el pasado semestre.





La bienvenida, a todas luces fue cálida en extremo: "aquí serás feliz" le dicen. Pero ¿realmente lo será en unos meses o solo recuperará el nivel y levantara vuelo?



Al parecer América habría querido protegerse y habría dispuesto algunas cláusulas en el contrato de préstamo del antioqueño, una versión que él mismo desmintió.



A la pregunta sobre si había cláusulas alusivas a su comportamiento y los actos de indisciplina, Cardona no dejó dudas.



“Es falso, me siento tranquilo, la decisión está tomada, estoy feliz, esperemos estar a la altura de este club y poder demostrar todo en el terreno de juego, a veces la gente agrega más a lo que es, no es bueno juzgar antes de y sin saber lo que es, sé lo que firme y nada de eso está en el contrato”, dijo el protagonista en el programa Saque Largo de Win Sports.



Ahora es momento de demostrar que su fichaje es más que solo un sonoro nombre. Ahora es cuando viene lo mejor...