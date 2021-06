La razón por la que Santa Fe está molesto con América de Cali

Hace varios días se habló de un supuesto interés de América de Cali por los jugadores Kelvin Osorio y Fabio Delgado, del registro de Santa Fe. El procedimiento no gustó en el cuadro ‘cardenal’ y su presidente, Eduardo Méndez, explicó la situación.

En diálogo con ‘Deportes sin Tapujos’, el directivo sostuvo que “el sábado hablé con el presidente Mauricio (Romero), le transmití mi cuestionamiento y mi posición que creía que un jugador pertenece a un equipo o tiene contrato, los conductos regulares teníamos que llevarlos y él nos había podido llamar y decirnos que tenían algún interés sobre algún jugador, lo que no hicieron, hecho por el cual mandé un reclamo y un mensaje que lo más correcto es que cuando un jugador tiene contrato con un equipo hay comunicarse entre los clubes para que las cosas funcionen y no haya aprovechamiento de pronto de la inocencia de uno u otro presidente o institución. Eso fue directamente porque nuca recibí una llamada el día sábado después de que hice la reclamación en ese sentido, no he querido hablar con nadie más, no voy a hablar, lo importante es dejar las cosas claras, ya llegarán ofrecimientos por el jugador directamente por el equipo y nosotros miraremos si nos interesa o no lo que se nos exprese en el pedido”.



Aclaró que efectivamente hubo interés por los dos futbolistas: “Con el señor Kelvin Osorio hablaron, pero allí se dejó planteado que no nos gustó la forma cómo se hizo, no más. Lo bueno es dejarlo claro, que todos entiendan la posición, no quiero tener inconvenientes. Ambos jugadores son pretendidos por el América”.



De si realmente habría posibilidad de que los dos jugadores llegaran al rojo vallecaucano, señaló que “hablé con ellos, me hicieron llegar una propuesta de América el día pasado sábado, propuesta que no cumple las expectativas nuestras y por lo tanto se manifestó que no era de nuestro interés”.



Sobre si es cierto que Marco Pérez es pretendido por Santa Fe, respondió que “alguien me llamó y me dijo que lo que yo reclamaba al América se lo estaba haciendo al Cali; en eso quiero ser enfático, a la fecha no he hablado ni con el presidente de la institución ni con el jugador, ni con representantes sobre la llegada de él a Bogotá. Alguien me dijo que si me gustaba Marco Pérez y dije que era un jugador importante, interesante, pero eso no significa que se haya adelantado una sola conversación, con nadie del Cali ni con el jugador. Nosotros somos respetuosos y seguimos los conductos regulares. El primero que tiene que dar el visto bueno es el técnico, para que o digan que uno impone futbolistas”.



En cuanto a la salida del lateral Carlos Mario Arboleda argumentó: “Simplemente dialogué con el jugador, Santa Fe debe tener en cuenta su patrimonio, a nosotros nos llega el jugador Edwin Herrera de Portugal, teniendo en cuenta eso se le hizo una propuesta a Carlos que cubría sus aspiraciones, como le dije yo, las puertas de la institución están abiertas, porque por el momento es imposible la renovación, a Carlos Mario se le hizo un ofrecimiento, no aceptó, y por eso se fue para Equidad, ellos me preguntaron por él, no podía dar sino las mejores referencias de un ser humano, un gran profesional y jugador interesante”.



Finalmente, sobre miembros de la plantilla santafereña que también han sonado para irse, explicó: “Torijano es un jugador que tiene contrato, está con nosotros, Osorio tiene contrato por dos años más y Valdés también es jugador con dos años más de contrato. Como siempre lo he dicho, tiene que haber una propuesta que nos llame la atención para poder permitir que se vayan”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces