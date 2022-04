Méndez desmiente todo: 'no hubo golpes en el entretiempo del clásico'

Se ha dicho mucho y, según la voz oficial, casi todo falso, desde la salida de Martín Cardetti de la dirección técnica de Independiente Santa Fe.

La lista de versiones desmentidas es larga y a todas ellas responde el presidente del equipo, Eduardo Méndez, quien anunció la destitución del argentino, a quien hace solo cinco meses presentaba como una gran oportunidad para el club.



Lo primero, la presunta pelea en el camerino en el clásico que se perdió 2-1 contra Millonarios: "No hubo golpes en el entretiempo del clásico, si hubo protestas entre ellos y eso es bueno, los que más discutieron salieron abrazados para el segundo tiempo", dijo en el programa Deportes sin tapujos.



Y en ese mismo sentido, según dijo, tampoco es verdad que haya hechos extrafutbolísticos de parte de los jugadores explique la crisis de resultados: "Yo recibo semanalmente los diagnósticos médicos de los jugadores y no es cierto que Cardetti inventó lesiones de algunos jugadores... No conozco de actos de indisciplina en Santa Fe", afirmó.



Finalmente, descartó que haya manos oscuras que expliquen 7 expulsiones bajo la era Cardetti: "Creo que los Árbitros son seres humanos que se equivocan, no he detectado persecución contra Santa Fe".



Sobre el entrenador en propiedad, Méndez dijo que no le faltan candidatos y sorprendió con la revelación de que la situación económica permitiría apuntar a un mejor perfil, después del encargo a Agustín Julio: "Hoy las condiciones y el momento de Santa Fe son diferentes, tenemos otra capacidad para contratar... Han llegado hojas de vida de África, Europa, Suramérica y Colombia".